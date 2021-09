Wypalenie zawodowe znalazło się w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Będziemy mogli brać na nie tzw. L4? Potrzebne są krajowe przepisy

Wypalenie zawodowe znalazło się w klasyfikacji chorób

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wpisała wypalenie zawodowe do oficjalnej klasyfikacji chorób, która będzie obowiązywała od 2022 r. Natychmiast pojawiły się informacje w przestrzeni publicznej, że od nowego roku lekarze będą mogli wystawić tzw. L4 z powodu wypalenia. Ale aby to było możliwe, najpierw polski parlament musi uchwalić przepisy, które będą regulowały ten problem w naszym kraju.