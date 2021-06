Wypadek w Starym Barkoczynie 10.06.2021 r. Samochód uderzył w drzewo. Trzy osoby ranne Edyta Łosińska-Okoniewska

Kierowca opla zafiry stracił panowanie nad samochodem i uderzył w drzewo. Do wypadku doszło w czwartek 10.06.2021 r. ok. godz. 3:00. Kierowca z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Ranne zostały także dwie pasażerki.