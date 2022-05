Wypadek w Sławutówku. Po tragicznej śmierci mieszkańcy apelują o sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na drodze nad morze

- Chciałabym zaapelować w imieniu całego Sławutówka. Brak sygnalizacji na przejściu dla pieszych nie od dziś stanowi problem, nikt nie zwraca na to uwagi, dopóki wypadek nie przytrafi się komuś bliskiemu. Ostatnio zginęła w wypadku moja ciocia. To jest ogromna tragedia dla nas wszystkich. Dlatego apeluję, aby w końcu plan założenia sygnalizacji ruszył do przodu - napisała do nas Maja Kreft. - Kilka dni temu zginęła moja ciocia, kto może być następny? Proszę o zrozumienie.

Skrzyżowanie w Sławutówku jest bardzo specyficzne i - dla wielu - niebezpieczne. Zakręty, dolina, wzniesienia, ograniczenie prędkości do 70 km/h, główna droga prowadząca na Półwysep Helski. Tysiące osób dziennie przemierza tę drogę pojazdami, by dotrzeć do pracy, domu, na wyczekiwany urlop czy w celach transportowych (np. ciężarówki). Tuż przy skrzyżowaniu na drodze wojewódzkiej nr 216 w Sławutówku znajduje się przejście dla pieszych i dwa przystanki autobusowe. Służą one mieszkańcom sołectwa Sławutowo: zarówno dorosłym, jak i dzieciom, by dojść na przystanek lub do sklepu.