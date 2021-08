Wypadek w Rybakach. 11.08.2021 r. Zderzenie dwóch samochodów. Jedna osoba trafiła do szpitala

Wypadek w Rybakach. 11.08.2021 r. Jedna osoba trafiła do szpitala

Do zdarzenia w Rybakach doszło w środę, 11 sierpnia po godz. 15:00. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 31-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego, podróżując mercedesem w kierunku Kościerzyny, nie zachował odpowiedniego odstępu, przez co najechał na tył poprzedzającego go fiata, który właśnie rozpoczynał manewr skrętu w lewo.

W wyniku zderzenia do szpitala przetransportowano 24-letnią pasażerkę fiata, również mieszkankę powiatu kościerskiego. Kobieta jednak trafiła pod opiekę lekarzy profilaktycznie, gdyż nie odniosła poważnych obrażeń.

Sprawca został ukarany mandatem.

Działania na trasie już się zakończyły. Ruch został przywrócony.