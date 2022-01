Wypadek w Rumi. Jedna osoba trafiła do szpitala, są utrudnienia w ruchu na trasie między Redą, a Gdynią [18.01.2022] red

Jak informują strażacy, we wtorek 18 stycznia po godz. 17 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych na ul. Sobieskiego w Rumi. Jedna poszkodowana osoba została odwieziona do szpitala. Na miejscu pracują strażacy i policjanci.