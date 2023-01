Wypadek w Pępowie. Potrącona kobieta trafiła do szpitala. Wcześniej szła poboczem Maciej Krajewski

W czwartek nad ranem doszło do potrącenia w Pępowie. Kobieta trafiła do szpitala. Policjanci apelują zarówno do kierowców, jak i pieszych, aby zachowali ostrożność w trudnych warunkach zimowych.