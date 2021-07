Wypadek w Osowie Lęborskim. 5.07.2021 r. Poszkodowani mężczyźni i dziecko w czołowym zderzeniu dwóch samochodów Marcin Kapela

Wypadek w Osowie Lęborskim. W poniedziałek, 5.07.2021 r. ok. godz. 18:00 na drodze wojewódzkiej 214 doszło do czołowego zderzenia volkswagena transportera z volkswagenem passatem. Dwóch mężczyzn oraz dziecko zostało zabranych do szpitala. Utrudnienia w ruchu z powodu zamknięcia drogi trwały około trzech godzin i w tym czasie policja kierowała na objazdy.