Wypadek w Mrzezinie, 16.12.2021. Jedna osoba jest ranna. Zdjęcia wywołują dreszcze

Mrzezino. Wypadek samochodowy, 16.12.2021. Jedna osoba ranna

Do wypadku w Mrzezinie (16.12.2021) doszło ok. godz. 13. Na ul. Gdyńskiej, głównej drodze przecinającej wieś, zderzyły się dwa samochody. To ciężarowy Mercedes i osobowy Opel. Na miejsce natychmiast zadysponowano m.in. strażaków. Z Pucka wyjechały dwa zastępy JRG Puck oraz OSP Mrzeizno.

Mimo dość groźnie wyglądającej sytuacji — osobowe auto ma skasowany przód — kierowcy nie ucierpieli bardzo.

- Kierującą osobówką została lekko ranna - mówi mł. kpt. Krzysztof Minga, oficer prasowy KP PSP w Pucku.