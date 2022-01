Wypadek w miejscowości Wojsk: zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym na DW 212 miedzy Chojnicami a Bytowem. 17.01.2022

W poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. przed godz. 8.00 na drodze wojewódzkiej nr 212, na wysokości miejscowości Wojsk w gminie Lipnica doszło do wypadku drogowego.

- Mundurowi, którzy pracowali na miejscu że zdarzenia, stwierdzili, że najprawdopodobniej 51-letni kierujący samochodem ciężarowym marki mercedes nie dostosował prędkości do warunków ruchu i doprowadził do zdarzenia z samochodem osobowym marki renault. Niestety w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna 55-latka i przewieziona do szpitala – relacjonuje rzecznik prasowy bytowskich policjantów Damian Chamier Gliszczyński i apeluje o ostrożność i rozwagę za kierownicą.