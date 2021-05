Wypadek w Kiezmarku! 19.05.2021 r. Pijany kierowca dachował. 2 osoby zostały ranne. Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR Danuta Strzelecka

35-latek, kierujący alfa romeo, stracił panowanie nad kierownicą i dachował do przydrożnego rowu. Do wypadku w Kiezmarku w gminie Cedry Wielkie doszło w środę, 19.05.2021 r. tuż przed godziną 19:00. Po sprawdzeniu trzeźwości kierowcy, okazało się, że ma prawie 3 promile alkoholu w organizmie! On i jego pasażer trafili do szpitala. Na miejsce przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.