Wypadek w Gowinie (gm. Wejherowo). 37-letnia kierująca hyundai uderzyła w drzewo. Dwie osoby trafiły do szpitala. 27.05.2022 r. Tomasz Smuga

Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w wyniku wypadku do którego doszło w Gowinie w gminie Wejherowo, w piątek 27 maja. 37-letnia kierująca hyundai uderzyła w drzewo. W wyniku zdarzenia, dwie osoby trafiły do szpitala.