Wypadek w Cedrach Małych! 1.10.2021 r. Motocyklistka została potrącona przez ciągnik. Do szpitala zabrał ją śmigłowiec LPR Danuta Strzelecka

Wypadek w Cedrach Małych! Jak mówią strażacy wezwani do akcji, ciągnik przejechał po nocach kobiety. Motocyklistka z ciężkimi obrażeniami nóg została zabrana do szpitala przez śmigłowiec LPR. Do zdarzenia doszło w piątek, 1.10.2021 r.