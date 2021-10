Wypadek na ul. Bulońskiej w Gdańsku. 29-letnia kobieta trafiła do szpitala Kamil Kusier

8 października 2021 roku ok. godziny 7:30 w Gdańsku na skrzyżowaniu ul. Heleny Marusarzówny i ul. Bulońskiej doszło do wypadku z udziałem samochodu i hulajnogi elektrycznej. Poszkodowana, 29-letnia mieszkanka Gdańska z urazem głowy trafiła do szpitala.