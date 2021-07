Wypadek na trasie SKM-ki 6.07.2021 r. Utrudnienia w kursowaniu kolejek pomiędzy Gdynią Główną a Gdańskiem Wrzeszczem Karol Uliczny

pixabay

We wtorek 6.07.2021 r., w miejscowości Barniewice (pow. kartuski) doszło do potrącenia mężczyzny przez skład SKM-ki. Policja nie potwierdza, by wypadek był ze skutkiem śmiertelnym. Ruch pociągów pomiędzy Portem Lotniczym w Rębiechowie a Osową jest obecnie wstrzymany.