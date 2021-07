Wypadek na trasie S7 w Starych Babkach 30.07.2021 r. Jedna osoba trafiła do szpitala

Do wypadku w czwartek 29.07.2021 r. doszło ok. godziny 22.20 na trasie S7, na wysokości miejscowości Stare Babki. Z informacji przekazanej przez Punkt Informacji Drogowej gdańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wiadomo, że w wyniku zdarzenia ranne został dwie osoby. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim dodaje, że jedna z poszkodowanych osób została przetransportowana do szpitala.