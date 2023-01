Wypadek na przejściu dla pieszych w Wejherowie. Nietrzeźwy i pod wpływem narkotyków 31-letni kierowca potrącił 52-latka na ul. Rzeźnickiej Artur Baran

Kierowca tego samego dnia został doprowadzony do wejherowskiej komendy KPP Wejherowo Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Wypadek na ul. Rzeźnickiej w Wejherowie. 31-latek potrącił 52-letniego mężczyznę na przejściu dla pieszych. Kierowca smarta nie dość, że był nietrzeźwy, to znajdował się pod wpływem narkotyków. Na dokładkę nie posiadał uprawnień do kierowania, a samochód nie miał ważnego przeglądu technicznego. Ranny pieszy został przetransportowany do szpitala.