Wypadek na obwodnicy Trójmiasta! 18.09.2021 r. Zderzenie samochodu osobowego i motocykla. Ranny motocyklista trafił do szpitala

Wypadek na obwodnicy Trójmiasta. 18.09.2021 r. Ranny motocyklista

Do zdarzenia na dk S6 doszło w sobotę, 18 września ok. godziny 15:05. Między węzłami Gdynia Wielki Kack-Gdańsk Osowa doszło do zderzenia samochodu osobowego i motocykla. Kierujący jednośladem trafił do szpitala.

Jak informuje Tomasz Haluch z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia w ruchu na drodze ekspresowej S6 mogą potrwać do godziny 17:00.

Obecnie na miejscu wypadku pracują funkcjonariusze z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz policja. Ruch w kierunku Rumi odbywa się jednym pasem.