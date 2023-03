Wypadek na DK 55 w powiecie malborskim 11.03.2023. Bus z pracownikami wypadł z "krajówki"

Wypadek busa na drodze krajowej nr 55 w gminie Nowy Staw

Na razie brak informacji o liczbie osób poszkodowanych i obrażeniach, jakie odniosły. Na miejsce zostały skierowane cztery zastępy straży pożarnej (dwa z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Malbork oraz po jednym z OSP Nowy Staw i OSP Lipinka). Prócz ratowników-strażaków pomocy udzielają oczywiście ratownicy medyczni, którzy przyjechali w sile trzech karetek pogotowia.

Swoje działania prowadzą policjanci, którzy ustalają wstępną przyczynę wypadku. Natomiast niezależnie od tego, co wykażą te ustalenia, na pewno warto zaapelować do kierowców, by uważali na drogach w ten weekend. Jeszcze na krótko wróciły zimowe warunki, a policja w takich okolicznościach zawsze prosi, by zwolnić i dostosować prędkość do sytuacji na drodze. Czasem, gdy aura dyktuje warunki, nawet jazda z dozwoloną prędkością może okazać się niebezpieczna.