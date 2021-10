Wypadek na budowie w Sopocie 6.10.2021. Mężczyzna spadł z rusztowania. W związku ze strajkiem ratowników zabrał go śmigłowiec

- Wpłynęło do nas zgłoszenie z powiadomienia ratunkowego 112 o poszkodowanym, który spadł z rusztowania przy ul. Żeromskiego - informuje kpt. Janusz Gawlak z sopockiej straży pożarnej . - Wysłaliśmy 2 zastępy, w międzyczasie dyspozytor Państwowego Ratownictwa Medycznego przekazał informację, że nie ma wolnej karetki i będziemy musieli poczekać . Na miejscu nasi ratownicy stwierdzili, że poszkodowany ma urazy wielonarządowe i wymaga pilnego zaopatrzenia w szpitalu. Zadysponowane zostało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Po wstępnym zaopatrzeniu i przewiezieniu naszym pojazdem na stadion przy ul. 23. Marca, gdzie wylądował śmigłowiec, poszkodowany został odtransportowany do szpitala.

Według świadków zdarzenia lekarz z ekipy LPR dotarł do tracącego przytomność rannego prywatnym samochodem. Ulicę Żeromskiego i boisko przy szpitalu geriatrycznym na ul. 23. Marca, gdzie mógł wylądować helikopter, dzieli w linii prostej niewielka odległość, jednak ulicami jest to ok. 3 km. Po przetransportowaniu tam rannego pod opieką lekarza przez strażaków śmigłowiec wystartował z nim dopiero parę minut przed 16:00.