Wypadek na A1, bus uderzył w ciężarówkę 9.08.2022. Gigantyczne korki na autostradzie

Między węzłem Kopytkowo i Warlubie, na autostradzie A1 doszło do wypadku. Bus uderzył w ciężarówkę, następnie zjechał z drogi i przewrócił się na bok. Wskutek tego zdarzenia jedna osoba została poszkodowana, przetransportowano ją do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wypadek wydarzył się we wtorek (9 sierpnia) po godz. 10, na 66 km autostrady A1, mniej więcej na wysokości miejscowości Grajewo w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim.

Gdy trwała akcja ratunkowa, autostrada w kierunku Łodzi była całkowicie nieprzejezdna. Utworzyły się gigantyczne zatory. Teraz ruch odbywa się pasem "szybkim". Mimo to, auta ciągle stoją w korkach.