Wypadek kitesurfera w Chałupach. 25.08.2021 r. Mężczyzna trafił do szpitala. Na miejsce zdarzenia przyleciał śmigłowiec LPR

Wypadek kitesurfera w Chałupach! 25.08.2021 r. Mężczyzna trafił do szpitala

W Chałupach w środę, 25 sierpnia doszło do wypadku. Silny podmuch wiatru zniósł kitesurfera znad Zatoki Puckiej nad ląd. Mężczyzna spadł z dużej wysokości. W chwili udzielania pomocy przez ratowników medycznych był przytomny, następnie śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał poszkodowanego do szpitala w Gdańsku.

Zatoka Pucka to jeden z najlepszych w Europie akwenów do uprawiania wind i kitesurfingu. Płytka i ciepła woda, silne wiatry to z jednej strony idealne warunki, z drugiej strony zaś czyhające zagrożenie, zwłaszcza dla osób początkujących.