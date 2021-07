Wyniki rekrutacji do szkół średnich. Ogłoszono, kto dostał się do liceum, technikum czy szkoły zawodowej! Teraz czas na złożenie dokumentów

Rekrutacja do szkół średnich na rok szkolny 2021/2022. Ogłoszenie wyników

Data ogłoszenia wyników rekrutacji była jedna dla całego kraju. O zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do wybranej szkoły uczniowie dowiedzieli się w czwartek, 22 lipca. Informacji na ten temat należało szukać na stronach internetowych wybranych szkół lub bezpośrednio w danej szkole. Były również dostępne na platformie VULCAN, gdzie każdy ósmoklasista posiada własne konto, a także w aplikacji mobilnej eLO! 2021.

Do 30 lipca w wybranej placówce należy złożyć świadectwo ukończenia szkoły oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. W przypadku szkół zawodowych, w terminie tym należy złożyć również zaświadczenie lekarskie informujące o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz do kierowania pojazdami, a także orzeczenie psychologiczne o braku takich przeciwwskazań.