Wyniki mistrzostw Europy 2022 w piłce ręcznej. Już tylko 12 drużyn narodowych na Węgrzech i Słowacji walczy o kontynentalne medale TERMINARZ Rafał Rusiecki

Polacy na mistrzostwach Europy 2022 w fazie grupowej grać będą w hali w Bratysławie Przemysław Świderski Zobacz galerię (15 zdjęć)

Od meczu otwarcia 13 stycznia 2022 do finałowego spotkania 6 lutego 2022 roku - w takich ramach czasowych rozgrywane są mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn. Turniej już okazał się niezwykły, bo ani Węgry ani Słowacja - gospodarze - nie zakwalifikowali się do głównej rundy. Co nas cieszy, tej sztuki dokonała reprezentacja Polski. Biało-czerwoni nadal będą grać w hali w Bratysławie. Podajemy terminarz turnieju mistrzowskiego, a na bieżąco będziemy aktualizować wyniki.