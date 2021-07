Wyniki Matury 2021. Komentarze pedagogów: „Słabe wyniki z języka polskiego utrzymują się od lat”

Wyniki matur 2021. Komentarze nauczycieli

Wynik województwa pomorskiego, jeżeli porównamy zdawalność w roku 2020 i 2021, jest podobny. Dużo lepiej natomiast pomorscy uczniowie zdali maturę w 2019 roku – wtedy świadectwo dojrzałości otrzymało ponad 78 proc zdających, należy jednak pamiętać, że praktycznie od 1,5 roku, polskie szkoły muszą się zmagać z pandemią koronawirusa.

– Nie ma dużej różnicy, jeżeli chodzi o zdawalność w tym roku i rok temu – mówi nam Irena Łaguna, dyrektorka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. – Różnica jest minimalna, możemy powiedzieć, że jest niemalże identycznie. Podobnie w poszczególnych przedmiotach. Z przykrością mówię, że najniższa zdawalność jest z matematyki. Apeluję do młodych ludzi, aby wykorzystali szansę i przygotowali się do egzaminu poprawkowego w sierpniu.

– Aż 19 proc. z tych uczniów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości, jest uprawnionych do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Tylko 9 proc. uczniów ma niezdane przynajmniej dwa przedmioty. Ci wszyscy, którzy tylko z jednego egzaminu uzyskali mniej niż 30 proc., mają możliwość poprawić się w sierpniu. Jedyne, co muszą zrobić to złożyć wniosek, czyli zadeklarować swoją wolę do przystąpienia do tego egzaminu. Należy jednak pamiętać, że czas na to mają tylko przez siedem dni. Taki wniosek muszą złożyć w macierzystej szkole. Wówczas mają egzamin w sierpniu, we wrześniu dostają wyniki i mogą brać udział w rekrutacji dodatkowej na uczelnie wyższe.