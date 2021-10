Wyniki gali Fame MMA 11. Borys Mańkowski lepszy od Normana Parke'a. Nie brakowało kontuzji i zaskakujących rozstrzygnięć

Fame MMA 11 NA ŻYWO u nas 2.10.2021

- Borys jest dobry. Udowodnił, że się poprawił po tych dwóch latach. Chyba za późno zdecydowałem się na knock-outy. Borys zadawał dużo ciosów. Czekałem do 10 minuty, aby poszukać swoich szans. Nie możesz jednak wygrać, kiedy zmuszasz tylko kogoś do zmęczenia. Gratuluję Borysowi. Chcę wrócić do MMA. Zapraszam "Popka" do walki - powiedział Norman Parke.

- To był poziom super saiyan dwa. Dziękuję za doping. Mam nadzieję, że kibice tutaj zgromadzeni zobaczą różnicę pomiędzy zawodnikami, a osobami znanymi, które próbują się bić. I że zainteresują się sportem, a nie tylko tymi osobami. Wiedziałem, że będziemy walczyć 15 minut. Norman jest twardy. Szanuję go ogromnie, że jest taki twardy. Nie boi się wyzwań i cały czas idzie po wygraną - przyznał po walce Borys Mańkowski.