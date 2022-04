Wynalezienie przez Ignacego Łukasiewicza lampy naftowej było przełomem w dziejach ludzkości. Jak pracują współczesne rafinerie?

Ignacy Łukasiewicz ściśle współpracował z Janem Zehem. Podczas swoich prac, badacze ogrzewali ropę naftową, by później ją ochładzać - w ten sposób otrzymali lekką frakcję, czyli naftę. Proces był skomplikowany, a np. oddzieloną benzynę wylewano... do rzek. Dziś jest to nie do pomyślenia - rafinerie są efektywnymi energetycznie zakładami. Ochrona środowiska jest tu priorytetem!

Niemal 170 lat po zapoczątkowaniu przez Ignacego Łukasiewicza przemysłu naftowego, Gdańsk może się pochwalić jedną z najnowocześniejszych rafinerii w Europie. I choć istota procesu destylacji się nie zmienia, technologia wkroczyła na nieporównywalnie wyższy poziom.

Co wiesz o pracy współczesnych rafinerii?

Do jakiej temperatury można dziś podgrzewać ropę naftową?

Gdzie się to odbywa?

W jaki sposób odbierane są poszczególne fakcje?

