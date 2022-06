Wynajętym autem na wakacje. Uwaga na umowy i formalności

Z danych European Travel Commission wynika, że spośród wszystkich Europejczyków, w tym roku to właśnie Polacy planują wyjeżdżać za granicę najczęściej. Takie plany potwierdza prawie 8 na 10 pytanych. Samochodem do miejsca wypoczynku może wybrać się nawet co czwarty Polak wyjeżdżający na zagraniczne wakacje, czyli ponad 2,3 mln osób. W przypadku odsetka podróżujących samochodem to wskaźnik podobny do tego z roku 2019.

Na koniec 2021 roku łączna flota aut w wynajmie długoterminowym firm należących do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) liczyła prawie 191 tys. aut. W rzeczywistości było ich więcej, bo część instytucji udostępniających tak pojazdy, nie należy do związku. W 2021 r. 86 tys. nowych osób zaczęło użytkować pojazdy w formule wynajmu długoterminowego. Ta branża pod względem liczebności łącznej floty udostępnianej klientom osiągnęła w 2021 r. wzrost o 6,9 proc. r/r.