Wynagrodzenia lekarzy od 1 lipca 2022. Ponad 8 tys. zł minimalnej pensji dla lekarza ze specjalizacją. To wzrost o 2 tys. zł

O ile wzrosną minimalne wynagrodzenia lekarzy, dentystów, pielęgniarek. Wynagrodzenia lekarzy od 1 lipca 2022

Najniższe wynagrodzenia lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacjami wzrosną do 8210 zł brutto miesięcznie. Tak wynika z projektu ustawy, który został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Jeśli ustawa zostanie uchwalona, to najniższe pensje lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji wzrosną o 2009 zł., a z drugim stopniem – o 1441 zł.

Naczelna Izba Lekarska: minimalna pensja powinna wynosić trzykrotność przeciętnej krajowej

Projekt nowych wynagrodzeń negatywnie ocenia Naczelna Izba Lekarska, Porozumienie Rezydentów oraz Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. Organizacje twierdzą, że zaproponowane przez ministerstwo współczynniki, służące do obliczenia pensji, odbiegają od oczekiwań lekarzy. Według nich, prowadzą wręcz do spłaszczania poziomu pensji w poszczególnych grupach zaszeregowania (np. pielęgniarka ze średnim wykształceniem będzie zarabiać 5 322 zł, czyli niewiele mniej niż lekarz na początku swojej kariery zawodowej). NIL postuluje, aby docelowo minimalne wynagrodzenie lekarzy ze specjalizacją wynosiło trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju (w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosło ono 6338,35 zł - trzykrotność to ok. 19 tys.).