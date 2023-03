Wyłączenia prądu w pomorskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 25.03

Planowane wyłączenia prądu w pomorskim

powiat starogardzki

Skarszewy ulice Grobla A. Mickiewicza 1, 2, 2/2, od 3 do 8, 47, Sobieskiego od 1 do 3, 5, od 7 do 9, 12, 13, 15, 19, 20, 22, 24, 26.

25.03 od godz. 8:00 do 13:00

powiat gdański

Kolbudy ulica Przemysłowa 12, Łapino ulice Andrzeja Kmicica od 1 do 4, 4/A, od 5 do 8, 10, 12, 14, 16, 101/19, 101/2, Henryka Sienkiewicza 1, 1/A, 3, 3/A, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 29 A, 31, 33, Onufrego Zagłoby 1, 1/A, 1/b, 1/B, od 2 do 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 106,108, Pawła Sapiehy 1, 3, od 5 do 12, 12/A, 13, 14, 16, 20, 22, 24.

25.03 od godz. 8:00 do 13:00