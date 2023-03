Wyłączenia prądu w pomorskim. Gdzie 23.03 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (23.03 8:09) nie ma prądu w pomorskim?

powiat tczewski

Gniew ulica Gniewskie Młyny 60.

23.03 od godz. 8:00 do 11:00

Brody Pomorskie od 1 do 9, 13, od 15 do 17, 17/3, od 18 do 25, 25/A, 25/D, od 27 do 30, 39, 48, 50, 109/3, 125, 352, 80/9, 89/5, 99/12, Brodzkie Młyny 61, od 63 do 65, 65/A, 66, Gogolewo od 58 do 60, 62, Szprudowo 51, 167, Szprudowo-Wybudowanie 49, DZ. 232.

23.03 od godz. 8:00 do 11:00

Gętomie 22.

23.03 od godz. 8:00 do 11:00

Boroszewo 8/A, 45/8, 58/11 58/8, 58/16, 58/17, 58/18, Damaszka 1, 1/D, 1/E, 1D, 1E, 2, 2/A, 4, 5, 5/A, 6, 6/A, 7, 7C, 8, 9, 9b, 10, 10/B, 12, 12/A, 18, 20, OB., Z, 281/12, 281/8, 394/23, 47/3, 56/5, 60/22, 60/44, 67/2, Damaszka-37/12, Damaszka-37/14, dz. 45, Turze ulice Polna 1, 8/A, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, Saperów 1, 5, 269/5, 394/17, Szeroka 2, od 5 do 8, 10, 12, 60/21, Topolowa 4, 11, 12, 14, 15, 15A, 17, 17/D, 17/E, 17B, 19, od 21 do 23, 23/A, 24, 41, 394/1, 394/13, 394/20, 394/5, 60/28, 60/29, 60/58, dz. 394/12, DZ. 394/4, Wąska 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 , 60/27, 60/38, 60/57, Turze-60/20.

23.03 od godz. 8:00 do 9:30