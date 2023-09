Wyłączenia prądu w pomorskim. Gdzie 22.09 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (22.09 4:07) nie ma prądu w pomorskim?

Planowane wyłączenia prądu w pomorskim

Borzechowo ulice Osiedle Słoneczne Wzgórze 25, 26, 32, 33, 40, 216/2, Osiedle Wichrowe Wzgórze 13, 23, 45, POM, Polna 1, Szkolna 9, 40, 42, 42/B, 44, 45, 45/B, 45/F, 46, 47, 47 C, 47/A, 211/9, 212/3, 212/5, 217/1, 217/2 17, 31, 42, "NE, NEP, POM, 216/12, 216/15, 216/17, 216/31, 217/2, Borzechowo-216/18, Borzechowo-216/23, Wirty od 1 do 3, 3A, 4, 5. 22.09 od godz. 16:00 do 17:30

Chwaszczyno ulice Łąkowa 3, 4, 6, od 8 do 18, Węglowa , 571/10. 22.09 od godz. 8:00 do 11:30

powiat gdański

Piekło Dolne ulica Rozjazd 1, 2, 4, 7, 16.

22.09 od godz. 8:30 do 13:00

powiat wejherowski

Lubiatowo ulice Borówkowa 4/DZ., 11, 14, -, Daleka 3A, 5A, Muszelkowa 16, 19, -, Plażowa 30/dz, 32, 36, 40B, 46, 48, 50, -, Lubiatowo 0013-31/6, Lubiatowo 0013-31/8 budynek letniskowy, Lubiatowo-29/3, Lubiatowo-29/4, Lubiatowo-31/1, Rekreacyjna 14, Spacerowa 38 -, 30/9, 303/1, Lubiatowo 0013-30/14, Lubiatowo-29/5.

22.09 od godz. 10:00 do 14:00

Dobrzewino ulice Ratanowa 5, 6, od 8 do 11, 13, 15, 17, 19, -, 1/22, 1/29, Wiklinowa od 3 do 5, 7, 9, - -.

22.09 od godz. 12:00 do 16:00

powiat bytowski

Czarna Dąbrówka ulice Brzozowa 3, 3/A, 210/1, 53/5, Bytowska 7, od 9 do 15, 17, 19, 19/A, 21, 23, 25, 27, 27/7, 29, 31, 9/2, Cicha 1, Dworcowa 4, Gdańska 23, 23//1, Jabłoniowa 25, Jeziorna od 1 do 4, 4//2, od 5 do 7, 7/2, 8, 9, 12/2, 12/A, 12/B, od 13 do 19, 19/2, od 20 do 25, 26A, T, 124/4, Kaszubska od 1 do 5, 7, 9, 100/2, Miła od 2 do 4, Polna 1, Słupska 49, 53 , 431, 432, 90/10.

22.09 od godz. 8:00 do 13:00