Wykwaterowania pod rewitalizację. Miasto Gdańsk tłumaczy sytuację mieszkańców Biskupiej Górki Kamil Kusier

Czy rewitalizacja Biskupiej Górki odbywa się kosztem mieszkańców? Takie pytanie stawiają nie tylko miejscy radni, ale również mieszkańcy Gdańska, którzy w ostatnim czasie musieli opuścić swoje mieszkania. Jak tłumaczy Urząd Miejski w Gdańsku, część osób dobrowolnie zgodziło się zmienić miejsce zamieszkania, wobec części to sąd orzekł eksmisję. Jak jednak w rzeczywistości wygląda proces wykwaterowania Biskupiej Górki? Na co mogą liczyć najemcy? Postanowiliśmy to sprawdzić.