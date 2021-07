Wykorzystali dane 1209 pacjentów i wyłudzili z NFZ 840 tys. zł – twierdzi prokuratura

Do przestępstw objętych aktem oskarżenia skierowanym przez śledczych do gdańskiego sądu miało dochodzić w latach 2010-2013, a ogółem dwoje oskarżonych miało wyłudzić z Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę powyżej 840 tysięcy złotych, co śledczy określają, jako ważne z perspektywy kwalifikacji karnej „mienie znacznej wartości”.

- W wyniku przeprowadzonego konkursu w lipcu 2010 roku zawarta została umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, obowiązująca do czerwca 2013 roku. W toku procedury konkursowej, jak i w okresie obowiązywania umowy posługiwano się poświadczającymi nieprawdę dokumentami – mówi o ustaleniach śledztwa prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

I dodaje: - W wykazach dotyczących personelu medycznego placówki wykazano osoby faktycznie nie zatrudnione. Natomiast w przekazywanych do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ raportach, dotyczących zrealizowanych świadczeń medycznych, zawyżano liczby wizyt poszczególnych pacjentów, jak też podawano fałszywe diagnozy oraz wykazywano faktycznie nie wykonane procedury medyczne. Do procederu wykorzystano dane 1209 pacjentów i pacjentek.