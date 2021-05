"Wyjdź do sztuki" w Stoczni Cesarskiej. Ptaki zyskają domki, a gdańszczanie wiedzę o "Raku"

Gdańska Grupa Ceramiczna "Nie/Wypaleni" to barwny kolektyw pasjonatów tworzących wspólnie od kilku lat. W jego skład wchodzi kilkanastu przedstawicieli różnych zawodów, którzy poznali się kiedyś na zajęciach ceramiki w Gdańskiej Szkole Artystycznej. Kilka lat temu założyli niezależną grupę, w której mogą kontynuować swoją pasję, razem tworzyć, rozwijać swoje umiejętności, wspierać wzajemny rozwój, ale też organizować różnego rodzaju inicjatywy twórcze.

Ceramika stanowi dla nich drugie życie i zajmuje im bardzo dużo czasu. Członkowie kolektywu nie tylko wspólnie pracują, ale również przyjaźnią się ze sobą, a do pomocy nierzadko wciągają własne rodziny, które pomagają w wypalaniu prac.

- Raku jest widowiską, wywodząca się z Japonii, techniką wypalania ceramiki - tłumaczy Aleksandra Cybulska z "Nie/Wypalonych". - Polega na poddawaniu poszkliwionej wcześniej pracy działaniu tzw. żywego ognia, gdzie w specjalnych piecach są one rozgrzewane do temperatury około 1050 stopni Celsjusza, a następnie szybko studzone, by dzięki temu niezwykłemu procesowi uzyskać niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju efekty kolorystyczne.

Popularyzowanie Raku przez Grupę "Nie/Wypaleni" odbywa się w czasie pokazów i warsztatów dla publiczności. W pokazach wykorzystywane są piece gazowe, specjalnie skonstruowane do wypału ceramiki.