Wyjątkowy mural w Kamienicy Szlacheckiej. Historia wsi uwieczniona na ścianie stodoły

Jak opowiada Maria Birr, prezes Stowarzyszenia „Kaszubianki” z Kamienicy Szlacheckiej, pomysł uwiecznienia czegoś charakterystycznego dla wsi w formie muralu pojawił się już jakiś czas temu, podczas spotkania z sołtysem i radą Sołecką. Problemem jednak pozostawało: „Co malowidło ma przedstawiać?”.

Inspiracją okazał się materiał Polskiej Kroniki Filmowej, poświęcony właśnie Kamienicy Szlacheckiej. W filmie, opublikowanym m.in. na Facebooku (w który to sposób „Kaszubianki” go podpatrzyły) zaprezentowano budowę remizy, a także pojawił się kiosk Ruchu, będący niegdyś szczególnie popularnym miejscem we wsi. W efekcie pomysł już się znalazł.

Historyczne centrum wsi

Mural przedstawia przede wszystkim wspomniany kiosk. W tle widać jeszcze najdłuższy dom we wsi, przez mieszkańców nazywany niekiedy „leżącym wieżowcem”. Obrazu dopełnia charakterystyczny dla Kamienicy Szlacheckiej kanał, przebiegający przez miejscowość - miejsce, skąd dawniej m. in. brano wodę dla zwierząt, w którym żyły ryby, a zimą nawet młodzi grywali w hokeja na lodzie.