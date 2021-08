Wyjątkowy bieg na 5 km po historycznych terenach Stoczni Gdańskiej już w niedzielę, 29 sierpnia 2021 roku

#RUNGDN Stocznia 2021

Tereny stoczniowe łączą się z jednej strony z ciężką pracą, wykonywaną przez zatrudnionych tam ludzi, z drugiej – z historią Polski i wydarzeniami, które miały wpływ na losy całej Europy. Gdański Ośrodek Sportu zaprasza na bieg z trasą o długości 5 kilometrów śladami jednego z najważniejszych zrywów wolnościowych, a wspomniane dźwigi będą "kibicować" wszystkim startującym zawodnikom.

W poszukiwaniu wyjątkowych lokalizacji do biegania, Gdański Ośrodek Sportu zaprosił już zawodników w wiele ciekawych miejsc, ale Stocznia Gdańska należy z pewnością do kategorii tych „naj”. Nie ulega wątpliwości, że błyskawiczne „zwiedzanie” tych terenów dostarczy uczestnikom kolejnej edycji cyklu #RUNGDN niezapomnianych wrażeń. Przy okazji to najlepsze możliwe przetarcie przed rozgrywającym się dwa tygodnie później 59. Biegiem Westerplatte (12 września 2021 roku o godz. 10.10).

To kolejne zawody sportowe na świeżym powietrzu z obowiązującym limitem 250 uczestników. O ich kolejności decydował termin zgłoszeń. Lista startowa jest już zamknięta.