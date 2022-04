Wyjątkowe sery z Nowego Barkoczyna. Wyrabia je rodzina Kropidłowskich

Ser Barkoczyński można kupić w gospodarstwie Państwa Kropidłowskich w Nowym Barkoczynie. Póki co w sprzedaży jest głównie czysty ser żółty, ale trwają już prace nad różnymi dodatkami.

- Obecnie cena sera wynosi 57 zł za kg. Główną jego zaletą jest to, że jest produkowany z naszego mleka, i to że jest robiony z mleka niepasteryzowanego. Czyli posiada pełna florę naturalnych bakterii. Co daje wyjątkowy smak i zapach.