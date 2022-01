Wyjątkowe pocztówki historyczne z motywem świni. Można się uśmiechnąć. Zdjęcia

Izolda Wysiecka i historyczne pocztówki z motywem świni. Zdjęcia

Widzieliście kiedyś świnię na sankach, w garniturze, w zaprzęgu, z fajką, czy z szampanem, a może z biedronką na smyczy, lub... podkutą? Nie? No to jest okazja, aby zobaczyć te zwierzęta w nieco innej odsłonie. Stało się to możliwe dzięki Izoldzie Wysieckiej i jej wyjątkowej kolekcji pocztówek sprzed wielu lat.