Wyjaśniła się przyszłość Egzona Kryeziu. Zapracował na nową umowę w Lechii Gdańsk

Egzon Kryeziu był w gronie zawodników, którym kontrakt wygasał wraz z końcem obecnego sezonu. Jednak od dawna było w zasadzie jasne, że umowa zostanie przedłużona, gdyż Słoweniec pokazał się z dobrej strony w paru spotkaniach rundy jesiennej. Trener Tomasz Kaczmarek dostrzegł w nim potencjał i wydał pozytywną opinię pod kątem sportowym.

- Jestem przekonany, że jest to właściwa decyzja i Egzon w następnym okresie dobrze się rozwinie. Jest to zawodnik, który pokazał, że jest w stanie zagrać na naprawdę wysokim poziomie. Jestem przekonany, że w przyszłości będzie to robić regularnie. Widzę w nim duży potencjał piłkarski i dużą inteligencję boiskową, ale musi nauczyć się pokazywać swoje umiejętności systematycznie. Egzon jest bardzo dobrym chłopakiem, ma duży szacunek u swoich kolegów w szatni. Chciałbym, żeby na boisku pokazał trochę inny charakter. Jestem przekonany, że jest on w stanie grać jeszcze agresywniej i odważniej. Jeśli uda mu się zrobić ten krok, to wiem , że stanie się bardzo dobrym zawodnikiem. Obydwaj mamy świadomość, że teraz przyszedł bardzo ważny moment w jego karierze, kiedy musi regularnie pokazywać swoją jakość - powiedział trener Kaczmarek, cytowany przez oficjalną stronę Lechii.