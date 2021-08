Wyciek danych studentów z systemu informatycznego Uniwersytetu Morskiego. Przedstawiciele uczelni deklarują wsparcie dla poszkodowanych

Wyciek danych osobowych studentów z systemów informatycznych Uniwersytetu Morskiego

Władze uczelni twierdzą, że bezzwłocznie zablokowały dostęp do serwera stanowiącego źródło wycieku danych. Powiadomiony został również Urząd Ochrony Danych Osobowych. Operator Google usunął też zaindeksowane dane osobowe, pobrane przez Google z serwera UMG. Ponadto Uniwersytet Morski w Gdyni zapewni, w ramach czynności mających na celu złagodzenie skutków nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, refundację kosztów podstawowej usługi zabezpieczenia danych w BIK.

Komunikat rektora Uniwersytetu Morskiego

Szanowni Państwo,

w imieniu Administratora Danych Osobowych, którym jest Uniwersytet Morski w Gdyni, mam obowiązek poinformować Państwa o incydencie naruszenia danych osobowych gromadzonych w wewnętrznym systemie informatycznym wspierającym pracę naszej Uczelni.

Bezzwłocznie po stwierdzeniu incydentu w dniu 12.08.2021 r. zablokowany został dostęp do serwera stanowiącego źródło wycieku danych oraz powiadomiony został Urząd Ochrony Danych Osobowych. Skierowaliśmy również prośbę do operatora Google o usunięcie zaindeksowanych danych, w tym osobowych, pobranych przez Google z serwera UMG, co – jak stwierdziliśmy – zostało już zrealizowane. Jednocześnie podjęliśmy zdecydowane działania naprawcze, a nasz uczelniany zespół informatyków na moje polecenie weryfikuje istniejące oraz opracowuje nowe procedury eliminujące możliwość wystąpienia tego rodzaju zdarzeń w przyszłości.