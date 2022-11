Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 5 - 6 listopadaPodpowiedzi jednodniowych wypraw

Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Początek trasy: Brusy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 99,77 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 650 m

Suma zjazdów: 659 m

Trasa jest kombinacją szlaków i tras wiodących przez okolice Borów Tucholskich. Przebieg zbudowany na bazie szlaków Kaszubskiej Marszruty, niebieskiego szlaku rowerowego z Bydgoszczy do Chojnic, czarnego szlaku rowerowego Tuchola - Bachorze oraz zielonego szlaku rowerowego Greenways Naszyjnik Północy. Trasa w sam raz na weekendową rodzinną wycieczkę rowerową jedno lub kilku dniową. NA jej przebiegu można zaobserwować różnorodność i piękno przyrody Borów Tucholskich. Nawierzchnia trasy w całym jej przebiegu przejezdna dla rowerów turystycznych i dla każdego rowerzysty - nawet z niedużym doświadczeniem. Na całym przebiegu tylko kilka wzniesień raczej mogących przysporzyć odrobinę problemów osobom ze słabszą kondycją. Oznakowanie szlaków i tras na bazie, których zbudowaliśmy przebieg trasy dobre, ale z niewielkimi brakami. Głównie oznakowanie pojawia się na rozjazdach i skrzyżowaniach. Brakuje oznakowania potwierdzającego za skrzyżowaniami - dotyczy to Kaszubskiej Marszruty. Szlaki rowerowe czarny i niebieski oznakowane dość dobrze według standardów PTTK. Szlak zielony Greenways oznakowany dość niedbale. Widać, że oznakowanie dawno nie było odnawiane. Do przejazdu trasą warto skorzystać z udostępnionego śladu GPX lub mapy turystycznej.

