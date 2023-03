Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 4 - 5 marca? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozważasz trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Wybraliśmy 10 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim przygotowaliśmy na weekend.

Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie. Wybierz plan wycieczki i przygotuj się do wyjazdu. Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Dolina Strzyży Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 47,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 679 m

Suma zjazdów: 680 m Tabrzo poleca tę trasę rowerzystom Dzisiejsza (wczorajsza) trasa w kierunku Rezerwatu Dolina Strzyży Drogą Wielkokacką, Kleszą Drogą (Drogą Siedmiu Garbów) oraz oczywiście przez Matemblewo.

Tym razem zdecydowałem jechać lewym brzegiem potoku ... no i generalnie na początku było OK a potem skończył się szlak ...

Musiałem się jakoś przeprawić na drugi brzeg Strzyży i pomykać do domu bo późno się zrobiło ;)

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Czerwono-czarny do Tczewa Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 336 m

Suma zjazdów: 374 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa do Tczewa. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy m. in.: skansen w Mokrym Dworze, dzwonnicę w Wiślinie, kościół w Wróblewie, kaplicę w miejscowości Grabiny-Zameczek, kościół w Krzywym Kole, kościół w Steblewie. Polecam tą trasę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Pętla po Kaszubach Północnych Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,36 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 551 m

Suma zjazdów: 561 m Trasę dla rowerzystów poleca Lubimyrowery.pl Niby z pozoru tak sobie niedziela... jak każda inna rozpoczynająca nowy sezon rowerowy, a dzięki wizycie w pewnej piwniczce w sennej Karwi zmieniła się w ucztę dla oka, duszy i podniebienia ... A ja kto się stało?

Od początku... Wyruszyliśmy z Wejherowa w kierunku Jeziora Żarnowieckiego. Droga przemykała dość szybko podczas jazdy dość dobrej jakości niebieskim szlakiem rowerowym. Leśne szutry skryte pośród podwejherowskich lasów doprowadziły nas nad samo Jezioro Żarnowieckie. Ciepło nie było ... Zimne i dość wietrzne powietrze skutecznie zachęcało do bardziej intensywnego kręcenie i połykania kolejnych kilometrów. Dalsza droga to kilka kilometrów płyt. Może niezbyt komfortowych, ale górale dają radę. Kilka kilometrów asfaltu i znów skryte w lesie leśne dukty. Szybka wizyta na jeszcze pustej plaży w Dębkach i obieramy kierunek na Karwię. A tam nieplanowana wizyta w restauracji Piwniczka u Jerzego Waśkowskiego. To co tam można przeżyć, zobaczyć i posmakować ... tego nie opiszą żadne słowa. Przedsmak tego co tam może Was czekać jest na zdjęciach... Od tej pory wizyta w żadnej restauracji już nie będzie taka sama!!! Droga powrotna w kierunku Wejherowa to w początkowym odcinku sporo asfaltu a później dość lepki i błotnisty leśny dukt. Lekko nie było! Tak czy inaczej warto było się zmęczyć żeby odwiedzić piwniczkę Pana Jerzego!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Wejherowa

🚲 Trasa rowerowa: Jeziora, torfowiska i potoki w okolicach Trójmiasta Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,23 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 204 m

Suma podjazdów: 606 m

Suma zjazdów: 614 m GR3miasto poleca tę trasę

Wycieczka, której trasa przebiega nad urokliwymi jeziorami, mokradłami, a także ciekawymi potokami, które miejscami przypominają górskie strugi, to ciekawa propozycja na każdą porę roku, wszak przebiega leśnymi duktami pożarowymi oraz drogami gruntowymi, sporadycznie uczęszczanymi przez samochody. Pod kątem sumy przewyższeń, to z pewnością wspaniały kąsek dla rowerzystów przygotowujących się do startów w maratonach MTB. W okolicach Trójmiasta mamy wiele interesujących jezior i malowniczych torfowisk. Jedne, z uwagi na występowanie wokół nich rzadkich gatunków roślin i zwierząt, objęte są ochroną, inne udostępnione pod wypoczynek i turystykę. Tym razem na trasie naszej wycieczki zobaczyliśmy takie jeziora jak: Otomińskie, Straszyńskie oraz Łapińskie, a wśród rzek: środkową część Raduni i Reknicę. To, co wyróżnia tę trasę od pozostałych, to z pewnością niewielki dystans, jednak jak wielokrotnie powtarzałem - kilometr, kilometrowi jest nierówny. Przejechana przez nas trasa liczyła 51 km, a łączna suma przewyższeń sięgnęła 600 m. Najbardziej wymagający był podjazd tuż za miejscowością Pręgowo, aż po drogę nr 224. Liczył on prawie 2,5 km długości i wspinał się z poziomu 135 m na prawie 215 m. Po drodze było też kilkanaście innych ciekawych podjazdów i zjazdów, które w nogach odczuwałem przez kolejne dwa dni.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Pruszcza Gdańskiego

🚲 Trasa rowerowa: Przygodowa Majówka w Borach Tucholskich - Dzień 1 Początek trasy: Brusy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 74,77 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 40 m

Suma podjazdów: 576 m

Suma zjazdów: 573 m Trasę dla rowerzystów poleca Lubimyrowery.pl