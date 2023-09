Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 23 - 24 września? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Myślisz nad trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 10 ciekawych propozycji tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w woj. pomorskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Sprawdź wybrane trasy o różnym stopniu trudności. Spokojna wyprawa malowniczym szlakiem, a może coś szalonego i trudnego? W wybranych przez nas trasach każdy znajdzie coś dla siebie.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 65,45 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 96 m

Suma podjazdów: 747 m

Suma zjazdów: 773 m GR3miasto poleca tę trasę rowerzystom

Lasy Mirachowskie, to urokliwy kompleks znajdujący się w północnej części Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on kilka rezerwatów przyrody oraz wiele ciekawych miejsc jak m.in. punkty widokowe: Zamkowa Góra, bądź Szczelina Lechicka, które górują nad kompleksem jezior rynnowych zwaną Rynną Potęgowską. Niejednokrotnie bywaliśmy tu pieszo i rowerami, tym razem nasza wycieczka była nieco dłuższa i obejmowała znacznie większy obszar. Pokonana przez nas pętla liczyła 68 km. Większość trasy pokonaliśmy drogami gruntowymi i leśnymi duktami. Miejscami występował też grząski piach, który utrudniał nieco jazdę, ale takie już uroki tutejszych obszarów. Niektóre odcinki trasy były dość wymagające. Mowa tu o dość stromych zjazdach i ścieżkach wiodących krawędziami lokalnych wzniesień. Oprócz ciekawych zjazdów były także i podjazdy, które szybko weryfikowały nasze umiejętności jazdy, szczególnie po deszczu, gdy ziemia jest mokra i grząska.

Chcąc wyruszyć naszym tropem najlepiej wycieczkę rozpocząć spod Leśniczówki Mirachowo. Nieopodal, na parkingu leśnym zostawić można samochód. Wariantów wycieczek jest tu cała masa i na dobrą sprawę wszystko zależy od naszej orientacji w terenie. Atrakcje na naszej trasie: Diabelski Kamień nad Jeziorem Kamiennym Leżący nad brzegiem Jeziora Kamiennego głaz jest jednym z największych kamieni narzutowych na Kaszubach. Jego wymiary to: 3 metry wysokości, 4,55 metrów szerokości i 5 metrów długości. Jest przepołowiony szczeliną, stąd też bywa nazwany pękniętym. Chroniony jest jako zabytek przyrody. Legenda głosi, że głaz pozostawił tu diabeł. Zgodnie z umową z kaszubskim gburem, który w zamian za jego duszę miał zbudować w nocy most przez jezioro. Gdy diabeł zniósł już sporą część kamieni, chłop przestraszył się i zwrócił się o pomoc do żony. Ta pomyślawszy chwilę, poszła do kurnika i posypała kogutowi ziarna. Zmylony ptak zapiał, a diabeł ze złości cisnął głaz o ziemię i czmychnął. Ów kamień, ze śladem diabelskiego łańcucha, pozostał na brzegu do dziś. Resztę kamieni zalała woda.

Szczelina Lechicka - punkt widokowy i rezerwat przyrody Szczelina Lechicka to rezerwat przyrody obejmujący swym obszarem wschodnią część Jeziora Potęgowskiego oraz oddzielonego od niego malowniczym przesmykiem bagnistego Jeziora Kocenko. Powyżej rezerwatu, na jednym ze szczytów znajduje się punkt widokowy, z którego rozpościerają się przecudne panoramy na położony w dole kompleks jezior rynnowych - tzw. Rynnę Potęgowską. Taras widokowy na zboczu Zamkowej Góry Równie piękny widok na Jezioro Potęgowskie i jego odnogi rozpościera się z drewnianego tarasu, zawieszonego na zboczu Zamkowej Góry. Wzniesienie liczy ponad 229 m n.p.m., a wspiąć się na nie można dwoma sposobami. Najłatwiejsze dojście/dojazd jest od strony południowej, gdzie swobodnie dostać się można nawet rowerem. Od strony północnej na szczyt wejść można jedynie schodami. Na górze znajdują się ławki i stolik, w sam raz na piknik.

Meandry kaszubskiej Bukowiny Po wydostaniu się z Lasów Mirachowskich w dużej mierze naszej trasie towarzyszyła kaszubska Bukowina. Rzeka ta bardzo dobrze jest nam znana z mrożących krew w żyłach kajakowych spływów zwałkowych. Podczas wycieczki rowerowej mieliśmy okazję zobaczyć ją z zupełnie innej perspektywy. Po wydostaniu się z gęstych lasów przemierzyliśmy ciekawe, pofałdowane rejony między Siemirowicami a Sierakowicami. Na otwartych przestrzeniach rozpościerały się przecudne widoki na kolorowe pola i łąki oraz otaczające je wzgórza morenowe. Gdzieniegdzie skrywały się także niewielkie jeziora i sadzawki, nad którymi pasły się zwierzęta. Otaczająca nas przyroda pozwoliła nam pełni odpocząć od cywilizacji. Mokradła i wiecznie zielone lasy Południową część tutejszych obszarów stanowią mokradła i porastające je gęste lasy iglaste. Ten wiecznie zielony teren jest jednak bardzo trudno dostępny, dlatego najlepiej poruszać się po nim wyłącznie drogami pożarowymi, bądź drewnianymi kładkami. W Rezerwacie Przyrody Kurze Grzędy zobaczyliśmy unikatowy krajobraz nie tylko w skali regionu ale i kraju. Mnóstwo tu mchów i porostów oraz bujnych borów bagiennych, które rozdzielone są licznymi przepustami wody i większymi rozlewiskami. Pomimo krwiożerczych komarów i meszek dotarliśmy także nad torfowe Jezioro Turzycowe.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Jesienne Trójmiasto Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,88 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 484 m

Suma zjazdów: 454 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Marek.klimowicz Jesienne Trójmiasto. Trasa zaczyna się w Gdyni i biegnie na terenie malowniczego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ścieżkami rowerowymi. Po ok. czterech kilometrach dojeżdżamy do zamkniętego dla ruchu wyasfaltowanego odcinka przy leśniczówce Gołebiewko. (Doskonałe miejsce na treningi także dla kolaży szosowych). Jedziemy asfaltem sześć kilometrów i odbijamy w lewo, by wjechać na punkt widokowy. Z punktu rozpościera się piękny widok na Sopot i Zatokę Gdańską.(Z punktu jest możliwość skrócenia wycieczki i powrotu do Gdyni). Ponieważ czas goni, zjeżdżamy do Sopotu i ścieżkami rowerowymi, których w Gdańsku nie brakuje, jedziemy do Politechniki Gdańskiej, gdzie jesteśmy już umówieni z resztą ekipy. Z politechniki jedziemy nad morze. Jesień to według mnie najlepszy okres na nadmorską ścieżkę. W czasie wakacji staram się ją omijać. Pomimo że ścieżka ma dwa pasy, jest na niej tyle ludzi, że jazda to ciągły slalom. Natomiast jesienią to wymarzone miejsce z dala od samochodów z rześkim powietrzem znad Bałtyku. Dodatkowo przy ścieżce ustawione są latarnie, co umożliwia poruszanie się po zmroku. Ścieżką z mola w Gdańsku (niedaleko są knajpki, można zatrzymać się na herbatkę) jedziemy w stronę Sopotu. Nie ma dużo rowerzystów, pewnie dlatego, że jesień. Szybko robi się ciemno. Dojeżdżamy do mola w Sopocie. Latem ciężko tam przejść, teraz spotykamy tylko kilka osób.

Z Sopotu jest plan, by pojechać klifami, jednak w lesie jest już na tle ciemno, że lampki nie wystarczają. Postanawiamy zatem pojechać do domów na kolacyjkę. :)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy między Gdynią Chwarzno a Dąbrową Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,28 km

Czas trwania wyprawy: 12 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 71 m

Suma zjazdów: 70 m Trasę dla rowerzystów poleca GR3miasto

Gdański Oddział PTTK wytyczył rowerowy szlak łączący Gdynię Chwarzno z Dąbrową. Trasa liczy 3,3 km i wiedzie leśnymi duktami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z Chwarzna do Dąbrowy szlak pokonuje się dość łatwo. Początkowo, aż po tunel pod obwodnicą jedziemy z górki, a następnie droga pnie się ku górze. Po drodze szlak łączy się z oznakowanym kolorem niebieskim, głównym szlakiem rowerowym naszych lasów, który wiedzie z Gdańska Złotej Karczmy do Wejherowa. Opis szlaku między Gdynią Chwarznem a Dąbrową: Wycieczkę szlakiem rozpoczynamy w Gdyni Chwarzno, na skraju lasu, nieopodal skrzyżowania świetlnego przy ul. Chwarznieńskiej. Tuż za szlabanem szlak zagłębia gęstwinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przez pierwszy kilometr jedziemy dość szerokim duktem wyłożonym płytami betonowymi, nawierzchnię taką mamy aż po skrzyżowanie szlaków rowerowych. W tym miejscu szlak żółty, którym podążamy dochodzi do niebieskiego – głównego, leśnego szlaku rowerowego. Śledząc dalej żółte oznakowanie zjeżdżamy do potoku Kaczej. Po pokonaniu przepustu nad strumykiem zmienia się także nawierzchnia – na utwardzoną drogę gruntową. Nieco dalej słychać już obwodnicę, niebawem pokonujemy ją przepustem, po czym trasa zaczyna mozolnie piąć się ku Gdyni Dąbrowie. Szlak kończy się przed osiedlem przy ul. Wiczlińskiej.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Władysławowo - Hel Początek trasy: Jastarnia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,45 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 34 min.

Przewyższenia: 18 m

Suma podjazdów: 254 m

Suma zjazdów: 244 m Januszek_44 poleca tę trasę

Przejechać z Władysławowa na Hel rowerem. Nic prostszego z miasta prowadzi szeroka ścieżka rowerowa. Ruch tutaj duży, na plaże ciągną tłumy, obok dwa sklepy Lidl czynny w sezonie od 7 do 23, Biedronka całodobowo. Potem już trochę luźniej ale ruch spory. Piękny słoneczny dzień, wymarzona pogoda. Ścieżka rowerowa w sporej części wykonana z betonowej kostki, dopiero na 8 km przed Helem droga robi się szutrowa, ale i tak miło. Tym bardziej jak na sznur wolno jadących aut w stronę Helu.

Miasteczko Hel przepiękne, małe zwiedzanie rowerem i powrót tego samego dnia do Władysławowa. Przewyższenia żadne, żaden problem, tylko nawigacja się wyłączyła... pewnie na końcu/początku Polski. Zawsze można wsiąść w pociąg, kursują tu bardzo często.

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek Długa Góra Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,77 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 156 m

Suma podjazdów: 1 409 m

Suma zjazdów: 1 401 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tabrzo Sobotnia trasa w kierunku Cisowej na objazd Długiej Góry zaczynajc od południowo-zachodniej strony. Niestety nie udało się objechać góry wokoło bo część szlaku była dzisiaj w fatalnym stanie i dałem sobie spokój. Po drodze oczywiście ulubione pętelki i kilka jesiennych panoram do zilustrowania szlaku ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Ciekawa pętla wśród trzech jezior Początek trasy: Żukowo

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,35 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 20 m

Suma podjazdów: 300 m

Suma zjazdów: 301 m Trasę dla rowerzystów poleca GR3miasto Ta krótka pętelka, to ciekawy kasek dla rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Trasa przebiega wśród malowniczych łąk i lasów. Krajobraz uzupełniają także panoramy na trzy jeziora: Wycztok, Otalżyno i Kamień. 18 km pętla wiedzie drogami asfaltowymi oraz gruntowymi, z dala od ruchu drogowego. W okolicach miejsca rozpoczęcia i zakończenia wycieczki znajduje się parking, plaża oraz miejsce na ognisko.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Przez Trójmiejski Park Krajobrazowy Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 69,18 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 980 m

Suma zjazdów: 895 m Trasę dla rowerzystów poleca PomorskieTrasyRowerowe

Trójmiejski Park Krajobrazowy utworzono w roku 1979. Ma powierzchnię 19 930 ha, a jego otulina to dodatkowe 16 542 ha. Niemal górskie krajobrazy, kilometrami ciągnące się leśne drogi i dukty, piękne bukowe lasy i ich mieszkańcy zachęcają do aktywnego wypoczynku. W parku wytyczono gęstą sieć szlaków turystycznych (rowerowych, pieszych, konnych, narciarskich). Poruszając się po terenie parku, warto z nich korzystać, ponieważ miejscami liczba krzyżujących się pod różnymi kątami ścieżek i dróg leśnych, przy ograniczonej wzniesieniami widoczności, nie ułatwia orientacji. Charakterystyczną cechą Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jest pagórkowate ukształtowanie terenu. Częste różnice wzniesień przybierają niemal górski charakter. Dlatego też wycieczka jest dość wymagająca i rekomendowana dla wprawionych rowerzystów. Trasa rozpoczyna się w Wejherowie, biegnie lasami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego przez malownicze wsie i osady rozproszone w okolicach Nowego Dworu Wejherowskiego (Reszki, Piecewo, Pińskie) i kończy się w Gdyni-Chyloni.

Jadąc dalej trasą po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym prowadzi przez jego południową część, od Gdyni-Chylonii do jeziora Jasień na zachodnim krańcu Gdańska

Obejmuje zatem również fragment położony poza parkiem. Podobnie jak w przypadku północnej części, proponowana trasa przebiega przez tereny o dużym zróżnicowaniu wysokości, co wiąże się z potrzebą pokonania wielu uciążliwych podjazdów i zjazdów.

W części trasa pokrywa się z obecnym przebiegiem niebieskiego szlaku rowerowego. Jest to zatem propozycja dla bardziej ambitnych i doświadczonych rowerzystów. Malowniczość trasy, walory przyrodnicze oraz atrakcje kulturowe potrafią jednak w pełni zrekompensować trudy wycieczki. Spośród wielu interesujących miejsc warto zobaczyć m.in. rezerwat Kacze Łęgi, malownicze doliny, zabytkową kuźnię i dawny dwór w Dolinie Schwabego w lasach oliwskich czy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Warto wiedzieć Trójmiejski Park Krajobrazowy chroni kompleksy leśne, porastające krawędź wysoczyzny morenowej Pojezierza Kaszubskiego, otaczającej od zachodu blisko milionową aglomerację trójmiejską. Są to bardzo specyficzne tereny przypominające krajobraz górski, przecięte głębokimi dolinami, przez które płyną niekiedy wartkie potoki, znajdują się liczne źródliska, głazy narzutowe oraz pomnikowe okazy drzew. Najbardziej charakterystycznym drzewem parku jest buk, którego gęste korony tworzą miejscami zwarty baldachim liści, niemal nie przepuszczający światła słonecznego. Trójmiejskie lasy najpiękniejsze są jesienią, gdy mienią się wszystkimi kolorami, oraz wiosną, gdy soczysta zieleń młodych liści aż kłuje w oczy.

Dolina Radości to od XIX wieku miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców Gdańska. Osławiona w licznych książkach, m. in. Güntera Grassa oraz Stefana Chwina, była miejscem o niezwykłych walorach krajobrazowych. Stanowiła również swoiste zagłębie przemysłowe, gdzie malownicze młyny i kuźnie dodawały jej uroku. Już od średniowiecza cystersi z pobliskiego opactwa w Oliwie wykorzystywali wody wartkiego potoku płynącego doliną do napędzania swoich młynów, kuźni i prochowni. Kilka z nich podziwiać możemy również dziś. Jeszcze przed II wojną światową w dolinie znajdowało się kilka restauracji, pensjonaty oraz skocznia narciarska. O tym, jak magicznym miejscem była niegdyś Dolina Radości, świadczy fakt, że żyjący na przełomie XVIII i XIX w. słynny geograf i podróżnik niemiecki Aleksander von Humboldt nazwał ją ósmym cudem świata. Trasa pochodzi z wydawnictwa "Rowerowe Inspiracje" opracowanego przez UMWP Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Sopot-Nowy Port Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 7,51 km

Czas trwania wyprawy: 28 min.

Przewyższenia: 28 870 m

Suma podjazdów: 127 687 m

Suma zjazdów: 150 722 m Rowerzystom trasę poleca CptJacki Trasa epicko łatwa, idealna na niedzielną przejażdżkę z pociechami. Jazda jest przyjemna, gdyż jedziemy cały czas po drodze rowerowej w bardzo dobrym stanie. Otoczenie parków, morza i lasów daje nam spokojny klimat wycieczki, jak i bliski kontakt z naturą. Dodatkową atrakcją są pozostałości baterii nadbrzeżnej w Parku Brzeźnieńskim im. JJ Haffnera. Po znacznej poprawie bezpieczeństwa w w/w parku nie czuję strachu, nawet gdy jeżdżę tam sam wieczorami.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla po Kaszubach Północnych Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 82,36 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 9 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podjazdów: 551 m

Suma zjazdów: 561 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę Niby z pozoru tak sobie niedziela... jak każda inna rozpoczynająca nowy sezon rowerowy, a dzięki wizycie w pewnej piwniczce w sennej Karwi zmieniła się w ucztę dla oka, duszy i podniebienia ... A ja kto się stało?

Od początku... Wyruszyliśmy z Wejherowa w kierunku Jeziora Żarnowieckiego. Droga przemykała dość szybko podczas jazdy dość dobrej jakości niebieskim szlakiem rowerowym. Leśne szutry skryte pośród podwejherowskich lasów doprowadziły nas nad samo Jezioro Żarnowieckie. Ciepło nie było ... Zimne i dość wietrzne powietrze skutecznie zachęcało do bardziej intensywnego kręcenie i połykania kolejnych kilometrów. Dalsza droga to kilka kilometrów płyt. Może niezbyt komfortowych, ale górale dają radę. Kilka kilometrów asfaltu i znów skryte w lesie leśne dukty. Szybka wizyta na jeszcze pustej plaży w Dębkach i obieramy kierunek na Karwię. A tam nieplanowana wizyta w restauracji Piwniczka u Jerzego Waśkowskiego. To co tam można przeżyć, zobaczyć i posmakować ... tego nie opiszą żadne słowa. Przedsmak tego co tam może Was czekać jest na zdjęciach... Od tej pory wizyta w żadnej restauracji już nie będzie taka sama!!! Droga powrotna w kierunku Wejherowa to w początkowym odcinku sporo asfaltu a później dość lepki i błotnisty leśny dukt. Lekko nie było! Tak czy inaczej warto było się zmęczyć żeby odwiedzić piwniczkę Pana Jerzego!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Zaborski Park Krajobrazowy i okolice Początek trasy: Brusy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 97,24 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 19 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podjazdów: 618 m

Suma zjazdów: 630 m Trasę dla rowerzystów poleca GR3miasto

Zaborski Park Krajobrazowy i jego najbliższe okolice, to wspaniały rejon pod kątem wszelakiej turystyki: pieszej, rowerowej, czy kajakowej. Wiedzie tędy mnóstwo ciekawych szlaków, a także ścieżek dydaktycznych. Rowerem dotrzeć można niemalże wszędzie, jak również zagłębić się tam, gdzie nie dojedzie się samochodem… i to w tym wszystkim jest najpiękniejsze! Przedstawiamy wam pomysł na ciekawą trasę która wiodła bezdrożami oraz wytyczonymi szlakami rowerowymi.

Nawiguj

Piękna przyroda Pomorskiego w sam raz dla miłośników rowerowych wycieczek

Trudno o lepszy teren do rowerowych wycieczek niż woj. pomorskie, gdzie gęste lasy łagodnie przechodzą w szerokie plaże, omywane przez wody Bałtyku.

Jeśli lubicie przejażdżki po lesie, zaplanujcie wycieczkę do Borów Tucholskich. Na terenie parku narodowego czeka na was nie tylko piękny las, ale też aż 21 jezior, z których część łączy Struga Siedmiu Jezior. Warto również wybrać się na wycieczkę w poszukiwaniu Bartusia, najstarszego dębu w Borach, którego wiek ocenia się na 500 lub 600 lat. Zupełnie inny krajobraz podziwiać można w Słowińskim Parku Narodowym, słynącym ze swoich ruchomych wydm. Najwyższą wydmą w parku i całym kraju jest Góra Łącka, licząca aż 40 m wysokości. W Pomorskiem można też oglądać zwierzęta. Wybierzcie się na wycieczkę do Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie czekają lwy, zebry i orangutany, a potem załadujcie rowery na prom i popłyńcie na Hel, do słynnego fokarium, by poznać życie, zwyczaje i zabawy pociesznych fok.

