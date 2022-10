Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 22 - 23 październikaPomysły na jednodniową wyprawę

Trasa realizowana w ramach rekreacyjnych rajdów rowerowych serwisu internetowego LubimyRowery.pl. Nazwa trasy nie jest związana z instniejącym w rzeczywistości szlakiem. To inwencja własna prowadzącego. Do realizacji przejazdu najlepiej wykorzystać rower górski. Rowery turystyczne lub trekingowe ze względu na teren przez jaki trasa prowadzi mogą nie podołać zadaniu. W wielu miejscach prowadzi dość piaszczystymi leśnymi duktami lub błotnistymi drogami gruntowymi. Nawiguj

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Mała pętla wokół Bieszkowickich Moczarów

Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,57 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 258 m

Suma zjazdów: 271 m

GR3miasto poleca tę trasę rowerzystom

Blisko 20 km pętla wiedzie drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od jakiegokolwiek ruchu drogowego. To ciekawa propozycja szczególnie dla rodzin z dziećmi, które szukają wytchnienia na łonie przyrody. Trasa wiodąca wśród malowniczych jezior i mokradeł otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wielu osobom przypadła do gustu i nic dziwnego wszak okolice te to naprawdę ciekawy rejon nie tylko pod kątem wycieczek rowerowych, ale także i wędrówek. Bliskie sąsiedztwo wspaniałych, okolicznych jezior i leśnej głuszy urozmaica ten krajobraz, sprawiając, że turysta może jeszcze bardziej zagłębić się w przyrodzie i poznać jej kwintesencję. Podczas naszej wycieczki zobaczyliśmy kilka jezior, zarówno zdatne do kąpieli i plażowania, jak i objętych ochroną.

