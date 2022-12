Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie w weekend 10 - 11 grudniaPodpowiedzi jednodniowych wypraw

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 68,94 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 198 m

Suma podjazdów: 690 m

Suma zjazdów: 687 m

Trasa przebiega przez pola, lasy, wsie i miasteczka, wśród wielu przepięknych jezior, po fantastycznych i malowniczych terenach Kaszub. Pagórkowaty krajobraz tylko uatrakcyjnia i dodaje smaczku całej wycieczce.

Z atrakcji turystycznych, które mnie urzekły to: Wierzyca (328,7 m n.p.m) - najwyższe wzniesienie polskich pojezierzy oraz całego Niżu Polskiego, na którego szczycie znajduje się 35-metrowa wieża widokowa i... Zamek w Łapalicach. Obiekt marzeń właściciela, gdańskiego snycerza, rzeźbiarza i producenta mebli, Piotra Kazimierczaka. W latach 80-tych rozpoczęto z rozmachem jego budowę, jednak po pewnym czasie, z powodu trudności finansowych i natury administracyjnej, wstrzymano tę inwestycję. Wraz z upływem lat zamek w Łapalicach popadał w ruinę i teraz grozi zawaleniem.

Trasa nie należy do najłatwiejszych ze względu na to, że przebiega po szlakach pieszych, po szutrowych i piaszczystych leśnych ścieżkach a nawet bezdrożach :)

