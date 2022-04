Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 30 kwietnia - 01 maja? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Wycieczka rowerowa do Puszczy Darżlubskiej. Trasa jest łatwa do pokonania. Miejscami wymaga zejścia z roweru. Po drodze kilka ciekawych miejsc. Polecam tą wycieczkę. Nawiguj

Wycieczka na wieżę widokową zlokalizowaną na gdańskim Ujeścisku. Wieża popularnie nazywana jest "Kozaczą Górą" jednak wzniesienie, na którym wieżę postawiono nosi nazwę Góry Kozackiej (tylko 75,4 m npm). Nazwa pochodzi od Kozaków, którzy wraz z Rosjanami oblegali Gdańsk w pierwszej połowie XIX wieku. Tak się złożyło, że po drodze zahaczyliśmy o Wąwóz Huzarów ... bo był prawie po drodze ;) To piękne miejsce i wszystkich, którzy dają radę z wielką chęcią tam zabieram. Uważam że granice rezerwatu powinny zostać rozszerzone na wschód o 300m i północny-wschód o 500m. Nawiguj

Dominująca nawierzchnia:

asfalt, drogi gruntowe

Czas potrzebny na pokonanie trasy:

2-3 godziny

Krótka i urozmaicona propozycja wycieczki wokół Wyspy Sobieszewskiej, która powstała po utworzeniu się dwóch ujściowych ramion rzeki Wisły, naturalnej Wisły Śmiałej w okolicach Górek Wschodnich po powodzi z 1846 r. oraz Przekopu Wisły, sztucznie wykonanego pod koniec XIX w.

Jest to niezwykle bogata w walory przyrodnicze i kulturowe trasa, podczas pokonywania której obejrzeć możemy sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie, zabytkową śluzę w Przegalinie oraz modrzewiowy dworek o interesującej historii w Orlu. Wyspa Sobie- szewska to raj dla ornitologów,, którzy w rezerwatach „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” prowadzą obserwacje ptaków i zwierząt. To jeden z najcenniejszych obszarów występowania ptactwa w naszym regionie. Na plażach wyspy, szczególnie w okolicach ujścia Przekopu Wisły, dość często zobaczyć można foki szare.

Trasa rozpoczyna się i kończy przy moście pontonowym i pętli autobusowej w Sobie- szewie (autobusy 186 i 112). Możliwość zaparkowania samochodu na parkingu przy kościele. Większość trasy (24 km) prowadzi oznakowanym niebieskim szlakiem rowerowym im. Wincentego Pola.