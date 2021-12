Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 25 - 26 grudnia? Pomysły na jednodniową wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 grudnia przygotowaliśmy 10 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim proponujemy na weekend 25 - 26 grudnia.

Trasy rowerowe po woj. pomorskim We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w woj. pomorskim ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 grudnia w woj. pomorskim ma być od -2°C do 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Do Kleszej Drogi przez Wielką Gwiazdę i Szwedzką Groblę Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2

Dystans: 38,16 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 527 m

Suma zjazdów: 1 534 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tabrzo Dzisiejsza zimna, a jednak jesienna aura nie zachęcała początkowo do wyjazdu. Jednak piękne słoneczko w końcu mnie przekonało i ruszyłem w las bez planu.

Pierwsze pętelki nad Bernadowem były tak ubłocone, że z radością zjechałem na szutry Drogi Wielkokackiej. Do Wielkiej Gwiazdy słoneczko jeszcze nieźle grzało, ale już zza ogołoconych z liści drzew.

Myślałem, że temperatura na Reja będzie najniższa bo spadła prawie do zera (0,1°C), ale się myliłem ;)

Droga Nadleśniczych, chociaż nieźle zmrożona, okazała się najłatwiejsza do przejechania. Największe błoto było jednak na Szwedzkiej Grobli, aż do Kleszej Drogi gdzie temperatura zaczęła spadać aż do -1,2°C. Dlatego pogoniłem w kierunku Owczarni, bo zimno zaczęło mi trochę dokuczać.

🚲 Trasa rowerowa: Jesienne Trójmiasto Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 1

Dystans: 36,88 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 136 m

Suma podjazdów: 484 m

Suma zjazdów: 454 m Trasę dla rowerzystów poleca Marek.klimowicz Jesienne Trójmiasto. Trasa zaczyna się w Gdyni i biegnie na terenie malowniczego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego i ścieżkami rowerowymi. Po ok. czterech kilometrach dojeżdżamy do zamkniętego dla ruchu wyasfaltowanego odcinka przy leśniczówce Gołebiewko. (Doskonałe miejsce na treningi także dla kolaży szosowych). Jedziemy asfaltem sześć kilometrów i odbijamy w lewo, by wjechać na punkt widokowy. Z punktu rozpościera się piękny widok na Sopot i Zatokę Gdańską.(Z punktu jest możliwość skrócenia wycieczki i powrotu do Gdyni). Ponieważ czas goni, zjeżdżamy do Sopotu i ścieżkami rowerowymi, których w Gdańsku nie brakuje, jedziemy do Politechniki Gdańskiej, gdzie jesteśmy już umówieni z resztą ekipy. Z politechniki jedziemy nad morze. Jesień to według mnie najlepszy okres na nadmorską ścieżkę. W czasie wakacji staram się ją omijać. Pomimo że ścieżka ma dwa pasy, jest na niej tyle ludzi, że jazda to ciągły slalom. Natomiast jesienią to wymarzone miejsce z dala od samochodów z rześkim powietrzem znad Bałtyku. Dodatkowo przy ścieżce ustawione są latarnie, co umożliwia poruszanie się po zmroku. Ścieżką z mola w Gdańsku (niedaleko są knajpki, można zatrzymać się na herbatkę) jedziemy w stronę Sopotu. Nie ma dużo rowerzystów, pewnie dlatego, że jesień. Szybko robi się ciemno. Dojeżdżamy do mola w Sopocie. Latem ciężko tam przejść, teraz spotykamy tylko kilka osób.

Z Sopotu jest plan, by pojechać klifami, jednak w lesie jest już na tle ciemno, że lampki nie wystarczają. Postanawiamy zatem pojechać do domów na kolacyjkę. :)

🚲 Trasa rowerowa: Kamienna Góra Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2

Dystans: 29,84 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 23 min.

Przewyższenia: 152 m

Suma podjazdów: 427 m

Suma zjazdów: 428 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tabrzo Do wycieczki skłoniły mnie foty na fb wykonane z punktu widokowego na Kamiennej Górze. Dawno tam nie byłem i rzeczywiście widoczki są niezłe. Przydałoby się przyciąć jeszcze parę przeszkadzających krzewów i drzewek i byłby najlepszy punkt widokowy w Polsce! ;)

🚲 Trasa rowerowa: Niebieski szlak pieszy z Sopotu do Kartuz Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 3

Dystans: 69,51 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 208 m

Suma podjazdów: 1 475 m

Suma zjazdów: 1 284 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Babaryba

Niedzielna wyprawa razem z dwójką asów z Elbląga :) Wcześnie rano wyjechaliśmy do Sopotu skąd chcieliśmy dojechać do Kartuz szlakiem ponoć nieprzejezdnym dla rowerzystów. W dolinie Raduni rzeczywiście było bardzo ciężko. Wszędzie zwalone drzewa i stromizna ale z rowerami na plecach, wylewając hektolitry potu daliśmy radę. Trasa na pewno nie dla początkujących rowerzystów. Ale polecam bo widoki naprawdę piękne. Dane z licznika:

odległość: 75,77km

średnia z jazdy: 12,51km/h

czas samej jazdy: 6:03:26

🚲 Trasa rowerowa: Do Rezerwatu Wąwóz Huzarów trochę pokręconą trasą Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2

Dystans: 44,17 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 141 m

Suma podjazdów: 1 504 m

Suma zjazdów: 1 516 m Tabrzo poleca tę trasę rowerzystom

Dzisiejszą wycieczkę w kierunku Rezerwatu Wąwóz Huzarów rozpocząłem nie trzymając azymutu i nie ułatwiając sobie życia ;)

Rozpocząłem zjeżdżając w kierunku linii kolejowej Gdynia-Gdańsk/Kościerzyna przejeżdżając przez wiadukt, który staje się coraz bardziej niebezpieczny ze względu na znikające barierki (złomiarze).

Następnie obok Końskich Łąk drogą rowerową pod wiaduktem i przez Źródło Marii w kierunku Gołębiewa gdzie jak zwykle pełno amatorów jeździectwa (a może by tak kiedyś zmienić rumaka?).

Dalej Drogą Nadleśniczych w kierunku Spacerowej, Kościerskiej i Bytowskiej skręcam na Szwedzką Groblę i dojeżdżam do "Totemu" na skrzyżowaniu szlaków. "Totem" to moja nazwa - pozostałości po drzewie stojącym na środku skrzyżowania.

Dalej miałem jechać Skandią, ale skręciłem, bo zauważyłem ścieżki na których jeszcze nie mnie nie było ;) Minąłem Górę Wiecha (112mnpm) i Głowicę (122mnpm) aby znaleźć się znów na szlaku Skandii. Z doliny Samborowa podjechałem Lipnicką Drogą (niestety na zawodach się nie udało ;( ).

Skręcam w lewo z Lipnickiej i wjeżdżam w Rezerwat "Wąwóz Huzarów" - Bardzo dobrze, że to rezerwat bo jeszcze w takim stanie może przetrwać bardzo długo. Miejsce polecam o każdej porze rok, a szczególnie wczesną wiosną i późną jesienią kiedy brak liści nie przesłania rzeźby terenu.

Wracam na Lipnicką i dalej Kleszą Drogą w Kierunku Bytowskiej, ale żeby nie było za łatwo zamiast Rynarzewską podjeżdżam Drogą Marnych Mostów aby kolejny raz zaliczyć agrafkę na tej drodze.

Powrót przez Owczarnię i znów Gołębiewo, Wielki Kac i Karwiny ... dość szybko bo burza tuż, tuż ... Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Trójmiejski Park Krajobrazowy mniej znany Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 2

Dystans: 41,37 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 685 m

Suma zjazdów: 710 m GR3miasto poleca tę trasę rowerzystom

Trójmiejski Park Krajobrazowy to nie tylko obszar okalający naszą aglomerację. Jego granice sięgają znacznie dalej. Skrywa się w nim wiele ciekawostek przyrodniczych, jak chociażby rejon tzw. Bieszkowickich Moczarów. Nietrudno domyślić się, że teren ten obejmuje przede wszystkim rejony bagienne. Ułożona przez nas trasa pozwala zapoznać się nie tylko z malowniczymi torfowiskami, ale również małymi jeziorami, które skrywają się wśród tutejszych lasów… niestety z roku na rok coraz bardziej przerzedzonych. W okolicach Trójmiasta mamy wiele interesujących jezior i jeziorek. Jedne, z uwagi na występowanie wokół nich rzadkich gatunków roślin i zwierząt, objęte są ścisłą ochroną, inne udostępnione pod wypoczynek i kąpiele. W poprzednich edycjach naszego cyklu wycieczek nad wodę w okolicach naszej aglomeracji opisywaliśmy wiele różnych jezior m.in. Otomińskie, Tuchomskie, Marchowo, Kamień i wiele innych. Jedne, z uwagi na łatwość dojazdu i pobliską gastronomię, latem oblegane są przez tłumy, inne bardziej kameralne, w których możemy cieszyć się spokojem.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa Skandii Gdańsk 2016 w przeciwną stronę Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2

Dystans: 49,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 1 780 m

Suma zjazdów: 1 789 m Trasę dla rowerzystów poleca Tabrzo Tym razem po trasie tegorocznej Skandii w Gdańsku ale w kierunku odwrotnym do wyścigu. Chwilami wydaje się, że przez to trasa jest łatwiejsza, ale podjazdy dają w kość podobnie jak na wyścigu.

Obecnie trasa zrobiła się trochę trudniejsza od majowej bo popadało i miejscami jest miękko. Poza tym po ulewach leży trochę drzew w poprzek ścieżek.

🚲 Trasa rowerowa: Kaszuby vol.2 Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1

Dystans: 75,2 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 974 m

Suma zjazdów: 975 m Trasę dla rowerzystów poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa na Kaszuby. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Dojazd do Kartuz i powrót do Gdyni dzięki PKM (w końcu się udało, w sezonie nie polecam). Długo będę pamiętał tegoroczną jesień na Kaszubach. Polecam tą wycieczkę.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Motławski rowerowy Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 1

Dystans: 36,56 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 27 m

Suma podjazdów: 166 m

Suma zjazdów: 150 m Rowerzystom trasę poleca GR3miasto

Szlak Motławski, zarówno ten rowerowy jak i pieszy, jak sama nazwa mówi, wiodą wzdłuż rzeki Motławy. Obie trasy umożliwiają przebycie z Gdańska do Tczewa, bądź na odwrót, gdyż znakowane są dwukierunkowo. Przemierzając Żuławy Gdańskie będziemy mieli więc okazję kontemplację przyrody oraz zapoznanie się z ciekawymi dziejami tutejszej architektury. Szlak rowerowy skierowany jest do cyklistów gustujących w jeździe przygotowanymi drogami rowerowymi: asfaltowymi bądź o nawierzchni bitumicznej, zaś szlak pieszy pod piechurów, choć to również ciekawy kąsek dla rowerzystów lubiących jazdę terenową, z dala od ruchu samochodowego. Jeśli nie chcemy wracać z któregoś ze szlaków koleją, warto najpierw udać się jednym, a wrócić drugim. Atrakcje obu szlaków w skrócie: Niewątpliwie największą atrakcją jest tu sama przyroda. Przemierzając rowerem oba szlaki, na niemalże całej ich długości mamy do czynienia z głównym nurtem rzeki Motławy. Poznajemy także jej kanały i dopływy: Kłodawę, Czarną Łachę i Radunię. Wisienką na torcie będzie także królowa polskich rzek – Wisła. Pomiędzy kanałami i rzekami rozciągają się malownicze pola i łąki oraz wszechobecne charakterystyczne wierzby, cudne o każdej porze roku!

Kolejnym powodem, dla którego warto udać się na wycieczkę krajoznawczą Szlakiem Motławskim, są ciekawe zabytki, przede wszystkim sakralne. Mijamy wiele wsi bogatych w ceglane kościółki gotyckie, wywodzące się z krzyżackich czasów. Często przy obiektach tych podziwiać można maleńkie cmentarze, z pomnikami mennonickimi, zwanymi stelami. Po drodze zobaczymy też wiele pięknie odrestaurowanych drewnianych domów, w tym także tych podcieniowych. Atrakcje turystyczne na rowerowym Szlaku Motławskim: -Gdańsk, XVII wieczna Brama Nizinna,

-Gdańsk, widok na bastiony nad Opływem Motławy,

-Gdańsk, domy o konstrukcji szachulcowej przy ul. Olsztyńskiej,

-Gdańsk, ponad 200-letni Dwór Olszynka,

-Wiślina, drewniana dzwonnica z 1792 roku,

-Lędowo, odrestaurowane, drewniano-ceglane domy żuławskie,

-Wróblewo, XVI wieczny drewniany kościół, o konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą,

-Suchy Dąb, XIV wieczny gotycki kościół z barokowym dzwonem na wieży

-Krzywe Koło, XIX wieczny dom podcieniowy oraz XIV wieczny gotycki kościół z drewnianą wieżą

-Koźliny, XIV wieczny gotycki kościół z wieżą w konstrukcji szachulcowej

-Czatkowy, nieco zrujnowany drewniany dom żuławski

🚲 Trasa rowerowa: Przez Gołębiewo i Owczarnię na Wzniesienie Marii i Kleszą Drogę Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2

Dystans: 37,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 4 min.

Przewyższenia: 205 m

Suma podjazdów: 1 786 m

Suma zjazdów: 1 800 m Tabrzo poleca tę trasę rowerzystom Gdzie ta wiosna? Poszukiwania pierwszych oznak wiosny zakończone niepowodzeniem :) Spróbujemy za tydzień.

Trasa po znanych szlakach, których część w połowie marca jest mocno rozjeżdżona przez ciężki sprzęt - jak co roku zresztą. Ale za to między Osową i Owczarnią odbudowują starą drogę do Owczarni i ścieżkę w kierunku Osowej również ... coś za coś :)

