Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 08 - 09 stycznia? Podpowiadamy pomysły na wyprawę

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 08 - 09 stycznia mamy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy odległości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyjazd rowerem w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim przygotowaliśmy na weekend 08 - 09 stycznia.

Trasy rowerowe po woj. pomorskim We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 10 tras rowerowych w woj. pomorskim, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w woj. pomorskim ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 09 stycznia w woj. pomorskim ma być 1°C.Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Zakamarki Gdańska (Góra Szubieniczna) Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1

Dystans: 46,46 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 550 m

Suma zjazdów: 548 m Max_c74 poleca tę trasę Krótka wycieczka rowerowa, której celem była m.in. Góra Szubieniczna w Gdańsku. Po drodze odwiedziłem sporo ciekawych miejsc. Trasa jest łatwa do pokonania, ale miejscami wymaga większego wysiłku ze względu na ukształtowanie terenu. Polecam tą trasę.

🚲 Trasa rowerowa: Pętla wzdłuż Raduni. Szlak Bursztynowy Początek trasy: Pruszcz Gdański

Stopień trudności: 2

Dystans: 46,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 541 m

Suma zjazdów: 1 536 m Wandrzejuk poleca tę trasę Dzisiejsza wyprawa zaczęła się niecodziennie, bo z przedmieść Gdańska na wysokości Kowal. Wyruszyliśmy w stronę jeziora Otomińskiego od strony ul. Jabłoniowej, gdzie po sprawnym pokonaniu leśnych podjazdów stanęliśmy pod drogowskazem na skrzyżowaniu szlaków. Jako że w planach była wycieczka w kierunkach południowych, wybraliśmy szlak czarny "Wzgórz Szymbarskich". Ruszyliśmy zatem przez las, by osiągnąć spektakularny zjazd do doliny rzeki Raduni. Mimo że było w miarę sucho, trzeba uważać na kamienie i "rowy" wyżłobione przez spływającą wodę. Malownicza przeprawa przez rzekę jak zwykle kończyła się małym bagnem i konieczne było przeniesienie rowerów nad rozlewiskiem. Kontynuujemy jazdę w stronę Łapina, początkowo wzdłuż torów, potem asfaltową drogą. W pewnym momencie porzucamy czarny szlak i asfaltem zjeżdżamy do Kolbud, przy okazji zwiedzając zabytkowy jaz na rzece. W Kolbudach wkraczamy na szlak żółty - "Bursztynowy" który poprowadzony jest równolegle do koryta Raduni. W lesie chwila przerwy na uzupełnienie płynów. I tu ciekawostka - na pobliskiej sośnie siedziała wielka sowa, która niestety odleciała gdy chciałem zrobić zdjęcie :) robi wrażenie takie spotkanie. Ruszamy zatem w kierunku Pręgowa, przekraczając wodę stalowym mostem.

Wyjeżdżamy z lasu, mijamy Pręgowo, osiągamy Bielkówek i ruszamy nasypem kolejowym w stronę Straszyna. Mijamy piękne elektrownie wodne z początku XX wieku, które cały czas produkują prąd. W dolnym biegu Raduni jest ich aż 9. Warto zatrzymać się na chwilę by obejrzeć te jedyne w swoim rodzaju zabytki hydrotechniki. Mijamy Straszyn i przed nami ostatni dziki etap wycieczki - za obwodnicą jedziemy gruntową drogą, a następnie polami wzdłuż zakoli Raduni. Wszędzie krzaki, zarośla - jest klimat :) W końcu wyjeżdżamy w Pruszczu, przy Faktorii. Może kiedyś uda się zwiedzić tą osadę, wydaje się być niezłą atrakcją. Do domu wracamy wałem przy kanale Raduni, niestety pod zimny, północny wiatr.

Jest to jedna z moich ulubionych tras osiągalnych bezpośrednio spod domu. Polecam szczególnie!

🚲 Trasa rowerowa: Po Kaszubskim Parku Krajobrazowym. Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 3

Dystans: 68,94 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 198 m

Suma podjazdów: 690 m

Suma zjazdów: 687 m Trasę dla rowerzystów poleca Lemur36 Trasa przebiega przez pola, lasy, wsie i miasteczka, wśród wielu przepięknych jezior, po fantastycznych i malowniczych terenach Kaszub. Pagórkowaty krajobraz tylko uatrakcyjnia i dodaje smaczku całej wycieczce.

Z atrakcji turystycznych, które mnie urzekły to: Wierzyca (328,7 m n.p.m) - najwyższe wzniesienie polskich pojezierzy oraz całego Niżu Polskiego, na którego szczycie znajduje się 35-metrowa wieża widokowa i... Zamek w Łapalicach. Obiekt marzeń właściciela, gdańskiego snycerza, rzeźbiarza i producenta mebli, Piotra Kazimierczaka. W latach 80-tych rozpoczęto z rozmachem jego budowę, jednak po pewnym czasie, z powodu trudności finansowych i natury administracyjnej, wstrzymano tę inwestycję. Wraz z upływem lat zamek w Łapalicach popadał w ruinę i teraz grozi zawaleniem.

Trasa nie należy do najłatwiejszych ze względu na to, że przebiega po szlakach pieszych, po szutrowych i piaszczystych leśnych ścieżkach a nawet bezdrożach :)

🚲 Trasa rowerowa: CaffeRideMTB - ed.4 - Jastrzębia Góra Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2

Dystans: 108,58 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 185 m

Suma podjazdów: 952 m

Suma zjazdów: 949 m Lubimyrowery.pl poleca tę trasę Wpadliśmy na pomysł żeby sprawdzić i przetestować niebieski szlak rowerowy WTC z Wejherowa do Jastrzębiej Góry... I co? I kicha... Szlak poprowadzony mało ciekawym rejonem, niewiele ciekawych rzeczy można zobaczyć ... Ok. Na trasie niewątpliwą atrakcją mogą być Groty Mechowskie ... i to w zasadzi tyle ... Oznakowanie kiepskie, szlak z kiepską nawierzchnią bardziej dedykowaną rowerom górskim niż turystycznym. Zdecydowane ciekawszy był odcinek jaki wybraliśmy na dojazd z Jastrzębiej przez Puck w kierunku Rumi i później do Gdyni.

🚲 Trasa rowerowa: REWA- OSŁONINO-RZUCEWO-PUCK Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 2

Dystans: 33,08 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 457 m

Suma zjazdów: 535 m Rowerzystom trasę poleca Markwawrzyn Trasę możemy spokojnie pokonać rowerem turystycznym. 15% trasy prowadzi po drogach asfaltowych kiepskiego stanu, 15% po drogach ułożonych z płyt betonowych. Reszta trasy to częściowo utwardzone i szutrowe drogi.Trasę rozpoczynamy w miejscowości nadmorskiej REWA następnie udajemy się szutrową i utwardzoną drogą do rezerwatu BEKA który możemy przejechać po płytach betonowych. Rezerwat Beka jest ciekawym miejscem i warto się tam zatrzymać na podziwianie różnego rodzaju ptactwa. Dalej jedziemy utwardzoną drogą do miejscowości OSŁONINO. Jest to część międzynarodowej trasy rowerowej R10 i krajowej niebieskiej trasy rowerowej. Po przejechaniu m. OSŁONINO jedziemy dalej drogą asfaltową kiepskiego stanu do miejscowości RZUCEWO gdzie możemy zwiedzić zamek JANA III SOBIESKIEGO i OSADĘ ŁOWCÓW FOK. Dalej jedziemy blisko brzegu do miejscowości PUCK. W połowie drogi między RZUCEWEM a PUCKIEM musimy wykonać bardzo ostry podjazd na klif którym dalej udajemy się do m. PUCK. Z klifu rozciągają się przepiękne widoki na cała Zatokę i okoliczne pola.

🚲 Trasa rowerowa: Śladami Mennonitów Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1

Dystans: 121,48 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 134 m

Suma podjazdów: 538 m

Suma zjazdów: 405 m Max_c74 poleca tę trasę rowerzystom Krótka i dość bogata w ciekawe miejsca wycieczka prowadziła po płaskich terenach Żuław.

Na początku jechaliśmy wzdłuż Motławy, odwiedzając kolejno miejscowości: Wiślina (dzwonnica pomennonicka), Lędowo (szkoła), Wróblewo (kościół), Grabiny-Zameczek (młyn i dworek krzyżacki). W Krzywym Kole zmieniliśmy kierunek i jechaliśmy wzdłuż Wisły, byliśmy w miejscowościach: Steblewo (ruina kościoła), Giemlice (kościół), Leszkowy (kościół), Kiezmark (kościół), Przegalina (śluza).

🚲 Trasa rowerowa: Kaszuby, zanim opadną liście Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1

Dystans: 67,93 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 237 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 744 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa na Kaszuby. Najwyższe wzgórze pasma morenowych Wzgórz Szymbarskich o wysokości 328,7 m n.p.m zdobyte. Panorama z wieży widokowej robi wrażenie. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Dojazd do Kartuz i powrót do Gdyni z Borkowa dzięki PKM.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem Zagórskiej Strugi Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 2

Dystans: 56,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 953 m

Suma zjazdów: 973 m Max_c74 poleca tę trasę rowerzystom Szlak Zagórskiej Strugi to jeden z dwu szlaków łączących Trójmiasto z Wejherowem poprzez duży kompleks leśny rozciągający się na skraju Wysoczyzny Gdańskiej na południe od linii kolejowej Gdynia- Wejherowo znany jako lasy Chylońsko -Wejherowskie. Jest to trasa o wybitnie leśnym charakterze, urozmaicona licznymi podejściami (w naszym przypadku podjazdami), w tym na najwyższą w rejonie Trójmiasta "leśną" Górę Krzyżową, a także partiami dolinnymi potoków rozcinających krawędź wysoczyzny. Jeden z nich, niezwykle malowniczy, któremu szlak towarzyszy na blisko jednej piątej jego biegu, posłużył jako źródło nazwy szlaku.

Wycieczka oczywiście z grupą rowerową ''Grażyna i Janusze na rowerach''. Polecam trasę i grupę rowerową.

