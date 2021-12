Wycieczki rowerowe w woj. pomorskim. Gdzie na weekend 04 - 05 grudnia? Pomysły na jednodniowy wypad

Rozważasz trasę rowerową w woj. pomorskim? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 04 - 05 grudnia mamy 10 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 10 tras na wyprawę rowerową w woj. pomorskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w woj. pomorskim warto sprawdzić w weekend 04 - 05 grudnia.

Stopień trudności: 1

Dystans: 65,23 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podjazdów: 566 m

Suma zjazdów: 535 m Trasę dla rowerzystów poleca Lubimyrowery.pl W kolejnym dniu majówki przyszedł ponownie czas na rowerowe zwiedzania Borów Tucholskich. Początek trasy rajdu jak w dniach poprzednich w Męcikale. Dalej częśćiowo trasą wędrówki pieszej przemieszczamy się w kierunku Jeziora Zielonego i dalej do miejscowości Drzewicz. Niestety to odcinek dość piaszczysty i urzytkownikom rowerów turysycznych na cienkich kołach może przysporzyć sporo trudności. Można go ominąć, ale tym samym omija się bardzo ciekawe ze względów przyrodniczych obszary Jeziora Zielone, Jeziora Jeleń czy Dybrzyk. Dla tych kilku miejsc warto się zmierzyć z piachami Borów.

Od Drzewicza dalsza droga wiodła malowniczymi leśnymi duktami wzdłuż linii brzegowej niewielkich, ale bardzo atrakcyjnie położonych jezior Krzywce, Błotko, i Małe Krzywce. Cały odcinek wiodący czarnym szlakiem Tuchola - Bachorze. Od okolic Jeziora Plesno zmieniamy kierunek i zbliżamy się do Jeziora Charzykowskiego, którego trzymamy się przez najbliższe kilkadzisiąt kilometrów. Otaczamy Jezioro Charzykowskie korzystając ze szlaków Kaszubskiej Marszruty (Żółtego i Czerwonego). W miejscowości Swornegacie obieramy kierunek na Męcikał i bazę rajdu.

🚲 Trasa rowerowa: Wejherowo-Reda lasami i powrót wzdłuż rzeki Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 2

Dystans: 19,95 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 1 024 m

Suma zjazdów: 1 038 m Rowerzystom trasę poleca Darro Trasa łatwa, tylko jedna górka trochę męcząca, rower na wąskich oponach dał radę. Ewentualnie odradzam odcinek wzdłuż torów od punktu 6 do dworca PKP w Redzie Pieleszewo (około 500m) - bardzo wąska ścieżka zachwaszczona i niebezpiecznie blisko torów. Lepiej chyba wybrać trasę przez las (tą z której zawróciłem).

🚲 Trasa rowerowa: Tczew na przełaj Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1

Dystans: 158,84 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 494 m

Suma zjazdów: 455 m Max_c74 poleca tę trasę Wycieczka rowerowa do Tczewa. Po drodze sporo ciekawych miejsc: domy podcieniowe, kościoły, cmentarze, zabytkowy wiatrak oraz zabytkowy most na Wiśle w Tczewie. Trasa jest łatwa do pokonania, ale dla osób, które zaczynają przygodę z rowerem polecam podzielenie wycieczki na 2-3 etapy.

🚲 Trasa rowerowa: Doliny oliwskie Początek trasy: Sopot

Stopień trudności: 2

Dystans: 23,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 215 m

Suma zjazdów: 254 m Trasę rowerową mieszkańcom poleca Tourbike Z Sopotu wzdluz sciezki nadmorskiej do Jelitkowa, pozniej w strone Zoo w Oliwie, ul. Koscierska do konca i dalej juz : Dolina Ewy, Dolina Swiezej Wody,Dolina Zajaczowskiego Potoku, Dolina Radosci, Dolina Schwabego i Dolina Oliwskiego Potoku. Wszedzie pieknie, wszedzie kwiaty, ptaki i czasami szum malych potokow. Sporo lekkich podjazdow, chwilami odcinki piaszczyste, wiekszosc utwardzonymi duktami i asfaltowymi odcinkami drog. Mozna sie zmeczyc, ale to wszystko z dala od uczeszczanych szlakow. Po drodze podziwiac mozna m.in.: budynek Mlyna Prochowego ktorego poczatki siegaja XVI w., Diabelski Kamien - najwiekszy glaz w TPK, Kuznie Wodna, Młyn Oliwski, Hotel Oliwski.

🚲 Trasa rowerowa: Żurawie Chrusty Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1

Dystans: 92,76 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 231 m

Suma podjazdów: 1 182 m

Suma zjazdów: 1 314 m Rowerzystom trasę poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa na Kaszuby. Celem wycieczki był Rezerwat Żurawie Chrusty. Trasa jest łatwa do pokonania, ale miejscami wymaga mocniejszego depnięcia, zwłaszcza na leśnych odcinkach. Polecam tą trasę.

🚲 Trasa rowerowa: Puszcza Darżlubska Początek trasy: Wejherowo

Stopień trudności: 1

Dystans: 57,58 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz.

Przewyższenia: 120 m

Suma podjazdów: 659 m

Suma zjazdów: 616 m Max_c74 poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka rowerowa do Puszczy Darżlubskiej. Trasa jest łatwa do pokonania. Miejscami wymaga zejścia z roweru. Po drodze kilka ciekawych miejsc. Polecam tą wycieczkę.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Beka Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 2

Dystans: 61,35 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 156 m

Suma podjazdów: 459 m

Suma zjazdów: 460 m Tabrzo poleca tę trasę rowerzystom Wycieczka do rezerwatu Beka. Tam gdzie kiedyś była osada rybacka, jest obecnie jeden z ptasich rezerwatów w chronionym dodatkowo obszarze Natura 2000. Szczerze mówiąc, sam rezerwat nie jest wielką atrakcją dla zwiedzających. chyba, żeby wziąć dobrą lornetkę albo dobry teleobiektyw, bo ptaków rzeczywiście lata mnóstwo.

🚲 Trasa rowerowa: Mała pętla wokół Bieszkowickich Moczarów Początek trasy: Rumia

Stopień trudności: 1

Dystans: 18,57 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 258 m

Suma zjazdów: 271 m GR3miasto poleca tę trasę rowerzystom Blisko 20 km pętla wiedzie drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od jakiegokolwiek ruchu drogowego. To ciekawa propozycja szczególnie dla rodzin z dziećmi, które szukają wytchnienia na łonie przyrody. Trasa wiodąca wśród malowniczych jezior i mokradeł otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wielu osobom przypadła do gustu i nic dziwnego wszak okolice te to naprawdę ciekawy rejon nie tylko pod kątem wycieczek rowerowych, ale także i wędrówek. Bliskie sąsiedztwo wspaniałych, okolicznych jezior i leśnej głuszy urozmaica ten krajobraz, sprawiając, że turysta może jeszcze bardziej zagłębić się w przyrodzie i poznać jej kwintesencję. Podczas naszej wycieczki zobaczyliśmy kilka jezior, zarówno zdatne do kąpieli i plażowania, jak i objętych ochroną.

🚲 Trasa rowerowa: Kaszuby, zanim opadną liście Początek trasy: Kartuzy

Stopień trudności: 1

Dystans: 67,93 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 237 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 744 m Rowerzystom trasę poleca Max_c74 Wycieczka rowerowa na Kaszuby. Najwyższe wzgórze pasma morenowych Wzgórz Szymbarskich o wysokości 328,7 m n.p.m zdobyte. Panorama z wieży widokowej robi wrażenie. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Dojazd do Kartuz i powrót do Gdyni z Borkowa dzięki PKM.

🚲 Trasa rowerowa: Bursztynowa wycieczka Początek trasy: Gdynia

Stopień trudności: 1

Dystans: 94,83 km

Czas trwania wyprawy: 9 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 165 m

Suma podjazdów: 757 m

Suma zjazdów: 744 m Max_c74 poleca tę trasę Wycieczka rowerowa bursztynowym szlakiem. Trasa jest łatwa do pokonania. Bursztynowy szlak przebiega na terenie gmin Kolbudy i Pruszcz Gdański oraz w samym Pruszczu Gdańskim. Po drodze kilka ciekawych miejsc i sporo ładnych widoków. Polecam tą wycieczkę.

