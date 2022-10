Wybuch w domu w Stachowie. Przyczyną była nielegalna destylarnia! 52-latek usłyszał zarzuty

Wybuch w domu w Stachowie. Znamy przyczynę!

Wybuch poważnie ranił dwie osoby. Stan 12-latka jest ciężki, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało go do szpitala w Gdańsku. Jego 52-letni ojciec trafił do szpitala w Słupsku. Pierwsze informacje wskazywały, że doszło do wybuchu butli z gazem. Teraz już wiadomo, że nie to było powodem eksplozji.

-Z naszych ustaleń i oględzin, na których był też biegły z zakresu pożarnictwa, wynika, że doszło do wybuchu destylatora alkoholu

- mówi Michał Krzemianowski, Prokurator Rejonowy w Miastku.